सोने की अवधि और माइग्रेन का संबंध (तस्वीर: पिक्सेल)

आपकी सोने की अवधि से भी बढ़ सकती है माइग्रेन की परेशानी, अध्ययन में हुआ खुलासा

लेखन सयाली 10:17 am Oct 09, 202610:17 am

क्या है खबर?

माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल परेशानी है, जिसमें सिर के एक या दोनों तरफ तेज दर्द होता है। यह सामान्य सिरदर्द से ज्यादा गंभीर होता है। ज्यादातर लोगों को यह परेशानी तनाव, गलत खान-पान, ठंड लगने या फिर नींद की कमी से हो सकती है। हालांकि, हाल के एक अध्ययन से सामने आया है कि इसकी वजह सोने की अवधि भी हो सकती है। अगर आप ज्यादा या कम सोते हैं तो भी आपको सिरदर्द से जूझना पड़ सकता है।