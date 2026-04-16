स्ट्रीट फूड बनाम घर का बना खाना: दोनों में से क्या है बेहतर?

आजकल कई लोग स्ट्रीट फूड के दीवाने हो गए हैं। इसका कारण है कि स्ट्रीट फूड स्वाद में बहुत ही लजीज होते हैं और इनकी कीमत भी कम होती है। हालांकि, घर का बना खाना ही सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर भी स्ट्रीट फूड की लोकप्रियता कम नहीं हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्ट्रीट फूड और घर के बने खाने में से क्या बेहतर है? आइए जानते हैं।

#1 घर का खाना: साफ-सफाई और गुणवत्ता का भरोसा स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की गुणवत्ता को लेकर हम नहीं जानते कि वह कैसी है। साथ ही स्ट्रीट वेंडर के हाथों से निकलने वाले खाने में गंदगी और नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हो सकते हैं। दूसरी ओर घर के खाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की गुणवत्ता का पता होता है और घर का खाना साफ-सुथरे बर्तनों में बनाया जाता है। इसके अलावा घर के खाने में चीजों का अधिक इस्तेमाल नहीं होता है।

#2 घर के खाने में इस्तेमाल होता है कम तेल-मसाले अधिकतर स्ट्रीट फूड तो तेल में तले हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनमें अनहेल्दी चर्बी होती है। इसके अलावा स्ट्रीट फूड को बनाने में कई तरह के मसालों का इस्तेमाल होता है, जो सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। दूसरी ओर घर का खाना सेहत के लिए बेहतर होता है क्योंकि इसमें कम तेल-मसाले का इस्तेमाल किया जाता है और इसे बनाने के लिए ताजे और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है।

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#3 घर का खाना बनाते समय ताजे खाद्य पदार्थों का होता है इस्तेमाल घर के खाने को बनाने के दौरान ताजे फल-सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। दूसरी ओर स्ट्रीट फूड को बनाने के लिए अक्सर पुरानी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। घर पर स्ट्रीट फूड के व्यंजन बनाने के तरीके सीखकर आप भी इसे ताजे पदार्थों से बना सकते हैं।

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#4 घर के खाने में पोषक तत्वों की होती है भरपूरता घर के खाने में इस्तेमाल की गई चीजें पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इसलिए इससे शरीर को भरपूर ऊर्जा और स्वस्थ रखने वाले पोषक तत्व मिलते हैं। हालांकि, स्ट्रीट फूड में पोषक तत्वों की कमी होती है क्योंकि इसे पकाने के दौरान कई बार पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। घर पर स्ट्रीट फूड के व्यंजन बनाने के तरीके सीखकर आप भी इसे पोषक बना सकते हैं।