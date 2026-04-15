स्ट्रीट फूड खाते हैं तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना पड़ सकते हैं बीमार

स्ट्रीट फूड का स्वाद कई लोगों को पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? अक्सर स्ट्रीट फूड की सफाई को लेकर लापरवाही बरती जाती है, जिससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप स्ट्रीट फूड का मजा लेते हुए खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 ताजा और गर्म खाना चुनें जब भी आप स्ट्रीट फूड खरीदने जाएं तो हमेशा ताजा और अच्छी तरह से पका हुआ खाना ही चुनें। ऐसा खाना जो पहले से तैयार हो और लंबे समय तक बाहर रखा हो, उसे खाने से बचें क्योंकि उसमें कीटाणु पनप सकते हैं। इसके अलावा गर्म खाना ही खाएं क्योंकि उच्च तापमान पर पका खाना कीटाणुओं को मार देता है और इससे बीमार होने का खतरा कम हो जाता है।

#2 पानी का सेवन भी हो सकता है खतरनाक अगर आप स्ट्रीट फूड के साथ पानी पीने की आदत रखते हैं तो इस आदत को सुधारने की कोशिश करें। स्ट्रीट फूड वाले अक्सर गंदे बर्तन और पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी भी गंदा हो सकता है। बेहतर होगा कि आप स्ट्रीट फूड के साथ बोतल वाला पानी पिएं या फिर पानी बिना बर्फ का ही पिएं। इससे आप गंदे पानी से बच सकते हैं।

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#3 साफ-सफाई का रखें ध्यान स्ट्रीट फूड खरीदते समय विक्रेता की सफाई पर ध्यान दें। अगर विक्रेता अपने हाथों को धोता हुआ नजर नहीं आता है या उसके हाथों पर गंदगी है तो वहां से खाना न खरीदें। इसके अलावा यह भी देखें कि विक्रेता अपने खाने को साफ और सुरक्षित जगह पर रखता हो। अगर संभव हो तो स्ट्रीट फूड खरीदने से पहले विक्रेता के हाथों को साफ कराएं।

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#4 ताजे फल और सब्जियों का करें चयन स्ट्रीट फूड पर अक्सर ताजे फल और सब्जियां काटकर रखी जाती हैं, जिन पर मिट्टी के कीटाणु हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप स्ट्रीट फूड पर मिलने वाले फल और सब्जियों को खाने से बचें। अगर आप फल या सब्जियों के साथ बने स्ट्रीट फूड खाते हैं तो इनको खाने से पहले अच्छी तरह से धो लें। अगर संभव हो तो फल और सब्जियों को छीलकर ही खाएं।