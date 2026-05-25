कुछ अच्छा खाना हो तो बनाएं स्ट्रॉबेरी लेमन आइसबॉक्स केक, स्वाद ऐसा कि भूलना होगा मुश्किल

आइसबॉक्स केक एक ऐसा डेजर्ट है, जिसे बिना ओवन के बनाया जा सकता है। यह डेजर्ट खासतौर पर गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि यह थड़ा और ताजगी भरा होता है। आज हम आपको स्ट्रॉबेरी लेमन आइसबॉक्स केक की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी और नींबू का बेहतरीन मेल है। इस मिठाई को बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा और यह आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी।

#1 सबसे पहले स्ट्रॉबेरी की तैयारी करें स्ट्रॉबेरी लेमन आइसबॉक्स केक बनाने के लिए सबसे पहले ताजी और पकी हुई स्ट्रॉबेरी की जरूरत होगी। एक पैन में थोड़ा पानी और चीनी मिलाकर उसे उबालें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। अब इसमें कटी हुई स्ट्रॉबेरी डालें और उन्हें कुछ मिनट तक पकाएं, ताकि वे नरम हो जाएं। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए अलग रख दें। इससे स्ट्रॉबेरी का स्वाद और मिठास बढ़ जाएगी।

#2 केक के लिए बिस्किट बेस तैयार करें अब बिस्किट बेस बनाने का समय आ गया है। इसके लिए आपको कुछ बिस्किट के टुकड़े चाहिए, जिसे आप पके हुए बिस्किट को पीसकर बना सकते हैं। अब इन बिस्किट के टुकड़ों में थोड़ा-सा पिघला हुआ मक्खन मिलाएं, ताकि मिश्रण गीला हो जाए। इसके बाद इस मिश्रण को एक सांचे में डालकर अच्छे से दबाएं, ताकि एक समान परत बन जाए। अब इस सांचे को फ्रिज में रख दें, ताकि बेस जम सके।

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#3 क्रीम और नींबू का मिश्रण बनाएं अब बारी आती है क्रीम और नींबू के मिश्रण की, जो कि केक का अहम हिस्सा है। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में ठंडी फेंटी हुई क्रीम लें और उसमें थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ नींबू का छिलका मिलाएं। इसके बाद इसमें नींबू का रस डालें और अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी सामग्री एकसाथ हो जाएं। इस मिश्रण को अच्छी तरह फेंटें, ताकि वह हल्का और फूला-फूला हो जाए। इससे केक में ताजगी और खट्टा-मीठा स्वाद आएगा।

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