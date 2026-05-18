हरी पत्तेदार सब्जियों को इस तरह से करें स्टोर, लंबे समय तक रहेंगी ताजी

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और धनिया हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इनका सेवन विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है। हालांकि, इन्हें सही तरीके से स्टोर न करने पर जल्दी खराब हो जाती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप इन सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी हरी पत्तेदार सब्जियों का पूरा आनंद ले सकते हैं।

#1 पानी में धोकर सुखाएं हरी पत्तेदार सब्जियों को खरीदने के बाद सबसे पहले इन्हें अच्छे से धो लें। इसके लिए एक बर्तन में पानी लें और उसमें थोड़ा सा सिरका मिलाएं, फिर इन सब्जियों को 5-10 मिनट तक इस घोल में भिगोकर रखें। इसके बाद इन्हें साफ पानी से धोकर छान लें। इसके बाद इन सब्जियों को एक सूखे कपड़े पर फैलाकर धूप में सुखाएं। इससे इनकी नमी कम होगी और वे जल्दी खराब नहीं होंगी।

#2 प्लास्टिक थैली का करें इस्तेमाल धोने के बाद हरी पत्तेदार सब्जियों को प्लास्टिक की थैली में रखना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए एक साफ प्लास्टिक की थैली लें और उसमें सूखी हुई सब्जियों को डालें, फिर थैली को हल्का सा बंद करके हवा निकाल दें। अब इस थैली को फ्रिज में रखें। इससे सब्जियां ताजा रहेंगी और जल्दी खराब नहीं होंगी। ध्यान रखें कि थैली बहुत ज्यादा भरी न हो ताकि सब्जियों को हवा मिलती रहे।

Advertisement

#3 अखबार में लपेटें अगर आपके पास अखबार हो तो आप हरी पत्तेदार सब्जियों को उसमें लपेटकर भी रख सकते हैं। इसके लिए एक या दो पन्ने लेकर उसमें सब्जियों को अच्छे से लपेटें, फिर इन्हें किसी ठंडी जगह पर रखें जैसे कि फ्रिज का निचला हिस्सा या कूलर। इससे सब्जियां ताजा रहेंगी और जल्दी खराब नहीं होंगी। ध्यान रखें कि अखबार बहुत गीला न हो ताकि सब्जियों पर पानी न पड़े।

Advertisement

#4 हवा बंद डिब्बे का करें उपयोग अगर आप हवा बंद डिब्बे का उपयोग करते हैं, तो यह भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक साफ हवा बंद डिब्बा लें और उसमें सूखी हुई सब्जियों को रखें, फिर डिब्बे को बंद करके फ्रिज में रखें। इससे सब्जियां ताजी रहेंगी और उनमें कोई गंदगी नहीं आएगी। इस तरीके से आप अपनी हरी पत्तेदार सब्जियों को लंबे समय तक रख सकते हैं और उनका पूरा आनंद ले सकते हैं।