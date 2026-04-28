गर्मियों के दौरान इन 5 तरीकों से करें खाद्य पदार्थों को स्टोर, नहीं होंगे खराब

गर्मियों में बढ़ती गर्मी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इस मौसम में खाने के सामानों को सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है, ताकि वे लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित बने रहें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने खाने के सामानों को सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं और उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं।

#1 ताजे फल और सब्जियों को स्टोर करने का तरीका ताजे फल और सब्जियों को स्टोर करते समय ध्यान रखें कि उन्हें किसी ठंडी और हवादार जगह पर रखें। इसके लिए आप फल और सब्जियों को किसी जाली वाली टोकरी में रखें। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियों को एक गीले कपड़े में लपेटकर प्लास्टिक थैले में स्टोर करें। हालांकि, ब्रोकली, फूलगोभी और पत्तागोभी जैसी सब्जियों को ठंडे स्थान पर स्टोर करना बेहतर है।

#2 अनाज को ऐसे करें स्टोर अनाज को स्टोर करने के लिए हवा से बंद डिब्बे में रखना बेहतर है, ताकि उसमें नमी न जाए और कीड़े भी न लगे। इसके लिए सबसे पहले अनाज को अच्छे से सूखा लें, फिर उसे किसी हवा से बंद डिब्बे में रखें। इससे वह लंबे समय तक ताजा रहेगा। अगर आपके घर में अच्छे बंद करने वाले डिब्बे नहीं हैं, तो अनाज को एक कागज़ के थैले में रखें और उसे किसी ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें।

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#3 डेयरी उत्पादों को स्टोर करने का तरीका दही, दूध और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों को स्टोर करने के लिए उन्हें किसी ठंडी और हवादार जगह पर रखें। अगर आप दही को ज्यादा दिन तक ताजा रखना चाहते हैं, तो उसे किसी हवा से बंद डिब्बे में रखें। वहीं पनीर को प्लास्टिक थैले में रखने के बाद किसी ठंडी जगह पर रखें। दूसरी ओर दूध को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उसे ठंडे स्थान पर रखें।

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#4 मसालों को ऐसे करें स्टोर मसालों को स्टोर करने के लिए उन्हें किसी हवा से बंद डिब्बे में रखें और डिब्बे को किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें। गर्मियों में मसालों को स्टोर करते समय ध्यान रखें कि उनमें नमी न जाए क्योंकि इससे मसाले जल्दी खराब हो सकते हैं। इसके लिए आप मसालों को स्टोर करने के लिए कांच के डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए यह तरीका बहुत कारगर है।