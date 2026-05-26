नॉर्वे के लोगों को बहुत पसंद आता है आलू से बना लेफसे, जानिए इसकी आसान रेसिपी

लेफसे नॉर्वे का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो आमतौर पर आलू, आटे और दूध के मिश्रण से बनता है। यह एक प्रकार की पतली रोटी होती है, जिसे अलग-अलग तरह की चटनी या फिलिंग के साथ खाया जाता है। लेफसे को खास मौकों पर बनाया जाता है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आइए आज हम आपको इस स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

सामग्री लेफसे के लिए जरूरी सामान लेफसे भले ही नॉर्वे का व्यंजन हो, लेकिन शाकाहारी होने के कारण आपको इसकी सामग्रियां आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाएंगी। इसे बनाने के लिए आपको 2 कप मैदा, एक कप उबले हुए आलू (मैश किए हुए), आधा कप दूध, एक चौथाई कप मक्खन (पिघला हुआ), 2 बड़े चम्मच चीनी, एक चुटकी नमक, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, स्वादानुसार किसी भी तरह की चटनी या फिलिंग वाली सामग्री चाहिए होगी।

#1 लेफसे का आटा गूंथना सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, मैश किए हुए आलू, दूध, पिघला हुआ मक्खन, चीनी, नमक और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा बहुत सख्त न हो, बल्कि थोड़ा मुलायम हो, ताकि इसे बेलना आसान हो। आटे को 10-15 मिनट तक अच्छे से गूंधने के बाद इसे किसी साफ कपड़े से ढककर 30 मिनट के लिए अलग रख दें।

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#2 लेफसे को बेलना अब गूंथे हुए आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से को गोल आकार में बनाकर हल्के हाथों से बेल लें। बेलते समय ध्यान रखें कि लेफसे बहुत पतली न हो, बल्कि उसमें थोड़ी मोटाई बनी रहे, ताकि इसे पकाना आसान हो सके। इसी तरह सारे हिस्सों को बेलकर तैयार कर लें। अगर आपके पास बेलन नहीं है तो आप इसके लिए बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

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