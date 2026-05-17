घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम नूडल्स बनाना है आसान, जानिए रेसिपी

आमतौर पर लोग अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए रेस्टोरेंट से मिलने वाले खाने की रेसिपी को अपनाते हैं। हालांकि, कई बार ये रेसिपी बहुत लंबी और झंझट वाली होती हैं। ऐसे में क्यों न रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम नूडल्स को घर पर आजमाया जाए? यह एक जल्दी बनने वाला व्यंजन है, जिसका स्वाद आपके पूरे परिवार को पसंद आएगा। आइए रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम नूडल्स की रेसिपी जानते हैं।

सामग्रियां मशरूम नूडल्स के लिए जरूरी चीजें 200 ग्राम नूडल्स, आधा कटोरी मशरूम, आधा कटोरी शिमला मिर्च, आधा कटोरी गाजर, 3-4 लहसुन की कलियां, आधा चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच चिली सॉस, आधा चम्मच टोमैटो सॉस, नमक (स्वादानुसार), आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अजीनोमोटो, एक चम्मच तेल और थोड़ा-सा हरा धनिया। आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपने मन-मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।

स्टेप-1 नूडल्स को उबालने से करें शुरूआत सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म करके उसमें थोड़ा नमक मिलाएं, फिर जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें नूडल्स डालकर उन्हें अच्छे से उबालें। इसके बाद नूडल्स को छानकर ठंडे पानी से धो लें और उन्हें अलग रख दें। इस तरह से नूडल्स अच्छे से पक जाएंगे और उनका स्वाद भी बढ़िया रहेगा। ध्यान रखें कि नूडल्स को अधिक पकाना नहीं है ताकि वे चिपके नहीं और नरम बने रहें।

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स्टेप-2 सब्जियों को काटकर तैयार करें मशरूम नूडल्स के लिए सबसे पहले मशरूम को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, फिर शिमला मिर्च और गाजर को भी पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। इसके बाद लहसुन को बारीक काट लें। आप चाहें तो मशरूम नूडल्स के लिए दूसरी सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब्जियों को काटने के बाद उन्हें अलग-अलग प्लेट में रख लें ताकि बाद में उन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सके।

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स्टेप-3 अब बनाएं मशरूम नूडल्स मशरूम नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर इसमें लहसुन डालकर भूनें। इसके बाद इसमें मशरूम, शिमला मिर्च और गाजर डालकर भूनें। अब इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, टोमैटो सॉस, नमक, काली मिर्च पाउडर और अजीनोमोटो मिलाएं। इसके बाद इसमें उबले हुए नूडल्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इसे हरे धनिये से सजाकर गर्मागर्म परोसें।