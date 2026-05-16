घर पर आसानी से बनाया जा सकता है आम की रबड़ी, जानिए रेसिपी

आम की रबड़ी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह मिठाई खासकर गर्मियों में बहुत पसंद की जाती है क्योंकि यह ठंडी और ताजगी भरी होती है। आम की रबड़ी बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत पड़ेगी और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आइए आम की रबड़ी बनाने की रेसिपी जानते हैं।

सामान आम की रबड़ी बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां आम की रबड़ी बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे दो कप दूध, एक कप आम का गूदा (पके हुए आम का), आधा कप चीनी, एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर, कुछ बादाम और पिस्ता (बारीक कटे हुए), थोड़ा-सा केसर (वैकल्पिक) और एक चम्मच घी। यह सभी चीजें आसानी से बाजार से मिल जाती हैं और इन्हें आप अपने अनुसार कम या ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्टेप-1 दूध को उबालें सबसे पहले एक पैन में दूध को अच्छे से उबाल लें। ध्यान रखें कि दूध को लगातार चलाते रहें ताकि वह जले नहीं। जब दूध उबलकर आधा हो जाए तो समझ जाइए कि उसका गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस प्रक्रिया में लगभग 10-15 मिनट का समय लग सकता है। इस दौरान दूध का रंग और गाढ़ापन बढ़ जाएगा, जिससे रबड़ी का स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा।

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स्टेप-2 आम का गूदा मिलाएं जब दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए तो इसमें आम का गूदा डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें ताकि आम का गूदा दूध में अच्छे से मिल जाए और उसका स्वाद पूरी तरह से रबड़ी में घुल जाए। इस प्रक्रिया में लगभग 5-7 मिनट का समय लग सकता है। इससे रबड़ी का स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा और यह एकदम सही बनेगी।

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स्टेप-3 मीठा और मसाले मिलाएं अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और केसर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। चीनी को पूरी तरह घुलने तक पकाएं। इलायची पाउडर और केसर से रबड़ी को एक खास सुगंध मिलेगी, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाएगी। मिश्रण को धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें और रबड़ी को ठंडा होने दें। ठंडी होने पर इसे फ्रिज में रख दें ताकि यह ठंडी और ताजगी भरी बनी रहे।