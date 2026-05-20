देर तक जागने से अगली सुबह भूख और क्रेविंग पर पड़ता है असर, जानिए कैसे

देर रात तक जागना कई लोगों की आदत बन गई है, चाहे वो काम के कारण हो या किसी अन्य वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असर आपके खान-पान पर भी पड़ सकता है? देर तक जागने से अगली सुबह भूख और खाने की इच्छा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे यह आदत आपके खाने की आदतों को प्रभावित कर सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

#1 नींद का महत्व नींद हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब हम देर तक जागते हैं, तो हमारी नींद पूरी नहीं होती, जिससे अगले दिन थकान और सुस्ती महसूस होती है। इसके कारण हमारा शरीर सही तरीके से काम नहीं कर पाता और हमें अनियमित भूख लगती है। इसके अलावा नींद की कमी से हमारी ऊर्जा का संतुलन भी प्रभावित होता है, जिससे हम ज्यादा खाना खाने लगते हैं। इस तरह देर तक जागने से हमारी खाने की आदतें बिगड़ सकती हैं।

#2 हार्मोनल असंतुलन देर तक जागने से हमारे शरीर के हार्मोन प्रभावित होते हैं। जब हम कम सोते हैं, तो हमारे शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, जिससे भूख पर गहरा असर पड़ता है। खासकर 'लेप्टिन' और 'ग्रेलिन' नामक हार्मोन जो हमारी भूख को नियंत्रित करते हैं। लेप्टिन हमारी भूख को कम करता है, जबकि ग्रेलिन इसे बढ़ाता है। जब इन दोनों का संतुलन बिगड़ता है, तो हमें अनियंत्रित भूख लगती है और हम ज्यादा खाने लगते हैं।

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#3 स्नैक्सिंग की आदत देर रात तक जागने पर अक्सर खाने की इच्छा होती है। यह आदत हमारे वजन बढ़ाने का मुख्य कारण बन सकती है। जब हम रात में देर तक जागते हैं, तो हमें भूख लगती रहती है और हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं। इससे हमारी कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है और वजन भी बढ़ने लगता है। इस आदत को सुधारना जरूरी है, ताकि हम स्वस्थ रह सकें और वजन नियंत्रित रख सकें।

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#4 सुबह का नाश्ता सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब हम देर तक जागते हैं, तो हमारा सुबह का नाश्ता भी प्रभावित होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपका दिन सही तरीके से शुरू होता है और आप पूरी ऊर्जा के साथ काम कर पाते हैं। इसके अलावा नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर शामिल करना चाहिए ताकि आपकी भूख सही समय पर लगे और आप स्वस्थ रह सकें।