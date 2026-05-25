प्रोटीन और फाइबर का बढ़िया स्त्रोत है पास्ता सलाद, जानिए इस पौष्टिक व्यंजन की रेसिपी

पास्ता सलाद एक ऐसा व्यंजन है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और इसे खाने से दिन की एक अच्छी शुरूआत होती है। इस लेख में हम आपको सरल स्टेप्स में पास्ता सलाद बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, ताकि आप इसे रोजाना की डाइट में शामिल कर सकें और सेहतमंद रह सकें।

#1 पास्ता को उबालें पास्ता सलाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको पास्ता को उबालना होगा। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी उबल जाए तो इसमें पास्ता डालकर 8-10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि वह नरम न हो जाए, लेकिन ध्यान रखें कि वह पूरी तरह से गला हुआ न हो। पास्ता पकने के बाद उसे छानकर ठंडे पानी से धो लें, ताकि उसकी गर्मी कम हो जाए।

#2 सब्जियां काटें अब बारी आती है सब्जियों की, जो पास्ता सलाद को और भी पौष्टिक और रंग-बिरंगा बनाएंगी। आप अपनी पसंदीदा सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि खीरा, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और गाजर आदि। इन सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि वे आसानी से मिल सकें और खाने में भी अच्छी लगें। आप चाहें तो इसमें ब्रोकली, फूलगोभी या मटर जैसी हरी सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, जो सलाद को और भी सेहतमंद बनाएंगी।

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#3 ड्रेसिंग तैयार करें पास्ता सलाद के लिए ड्रेसिंग बहुत जरूरी होती है, जो इसे खास बनाती है। इसके लिए आप जैतून का तेल, नींबू का रस, नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा ओरेगानो मिलाकर एक सॉस तैयार कर सकते हैं। इस सॉस को बनाने के लिए सभी सामग्रियों को एक कटोरे में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा शहद या मेयोनेज भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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