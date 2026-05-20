घर पर आसानी से बनाई जा सकती है आंध्र प्रदेश की मसालेदार मूंगफली की चटनी, जानिए रेसिपी

दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में मूंगफली की चटनी बनाई जाती है, जो खाने के साथ-साथ नाश्ते के लिए भी एक बेहतरीन संगत है। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं। आइए आज हम आपको मसालेदार मूंगफली की चटनी बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में घर पर बना सकते हैं।

सामग्री मसालेदार मूंगफली की चटनी बनाने के लिए जरूरी चीजें आंध्र प्रदेश की मसालेदार मूंगफली की चटनी बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी: एक कप भुनी हुई मूंगफली, दो बड़ी चम्मच ताजा नारियल (कद्दूकस किया हुआ), तीन हरी मिर्च, एक इंच का टुकड़ा अदरक, एक लहसुन की कली, आधी छोटी चम्मच जीरा और एक चुटकी हींग। इसके साथ एक छोटी चम्मच चना दाल, एक छोटी चम्मच उड़द की दाल, दो सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता, नमक (स्वादानुसार) और एक बड़ी चम्मच तेल ले लें।

स्टेप-1 इस तरह से शुरू करें चटनी बनाना सबसे पहले भुनी हुई मूंगफली को मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि मूंगफली को ज्यादा बारीक न पीसें क्योंकि इससे पेस्ट बन जाएगा और चटनी की बनावट बिगड़ जाएगी। इसके बाद एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, चना दाल, उड़द की दाल, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता डालकर भूनें। जब इन मसालों का रंग बदल जाए और खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें।

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स्टेप-2 मसालों को पीसकर मिलाएं अब भुनी हुई मूंगफली में कद्दूकस किया हुआ नारियल, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक और भुने हुए मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक पीसें जब तक यह एक चिकना पेस्ट न बन जाए। अगर मिश्रण बहुत गाढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा पानी मिलाकर इसे अपनी पसंद के अनुसार पतला कर लें। इसके बाद इस चटनी को एक कटोरी में निकालकर परोसें। यह चटनी आपके खाने के साथ बहुत अच्छी लगेगी।

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