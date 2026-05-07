भारत के कुछ बेहतरीन यात्रा मार्ग, जो आपकी यात्रा को बनाएंगे और भी रोमांचक

भारत में प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को समेटे कई यात्रा मार्ग हैं। ये मार्ग न केवल आपको शहरों की भीड़ से दूर ले जाते हैं, बल्कि आपको शांति और सुकून भी देते हैं। इन यात्रा मार्गों पर आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं और नई जगहों की खोज कर सकते हैं। आइए आज हम आपको भारत के कुछ बेहतरीन यात्रा मार्गों के बारे में बताते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी रोमांचक बना देंगे।

#1 मनाली से लेह: एक अनोखा सफर मनाली से लेह तक का सफर एक अनोखा अनुभव है। यह रास्ता हिमालय की ऊंचाइयों से होकर गुजरता है और आपको बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे घाटियों और शांत झीलों का नजारा दिखाता है। इस यात्रा के दौरान आप रोहतांग पास, लाचुलुंग ला और खारदुंग ला जैसे कई ऊंचे दर्रों से गुजरते हैं। यह रास्ता 475 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में लगभग 2-3 दिन लगते हैं।

#2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान: वन्यजीव प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है। यहां पर गैंडे, बाघ, हिरण आदि जानवर देखे जा सकते हैं। गुवाहाटी से काजीरंगा पहुंचने के लिए आप राष्ट्रीय राजमार्ग 37 का उपयोग कर सकते हैं। यह दूरी लगभग 217 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में लगभग 5-6 घंटे लगते हैं। यहां पर जीप सफारी की व्यवस्था भी उपलब्ध है, जिससे आप वन्यजीवन को करीब से देख सकते हैं।

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#3 कुपवाड़ा: कश्मीर की छावनी कुपवाड़ा कश्मीर का एक खूबसूरत शहर है, जिसे 'कश्मीर की छावनी' भी कहा जाता है। श्रीनगर से कुपवाड़ा पहुंचने के लिए आप राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए का उपयोग कर सकते हैं। यह दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में लगभग 3-4 घंटे लगते हैं। इस रास्ते पर आप हरे-भरे जंगलों, पहाड़ों और झीलों का नजारा देख सकते हैं। कुपवाड़ा में आप मुगल गार्डन, लोलाब घाटी और हंदवाड़ा घाटी जैसी जगहों की यात्रा कर सकते हैं।

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