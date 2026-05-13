रोजमर्रा की कुछ आदतें कमजोर कर सकती हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इनसे बचें

रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र है, जो हमें बीमारियों और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। हमारी रोजमर्रा की आदतें इस क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। सही खान-पान, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन जैसी आदतें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती हैं। इसके अलावा धूम्रपान और शराब से दूरी बनाकर रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी गलतियां हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती हैं।

#1 नींद की कमी पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद की कमी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। जब हम ठीक से सोते नहीं हैं, तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता और बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इसलिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। अच्छी नींद लेने के लिए सोने का समय तय करें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें ताकि आपकी नींद में कोई बाधा न हो।

#2 पोषण की कमी सही खाना हमारे शरीर के लिए बहुत अहम है। अगर हम सही पोषण नहीं लेते तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। सही खाने में फल, सब्जियां, प्रोटीन और विटामिन्स शामिल होने चाहिए। इन पोषक तत्वों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता और बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। इसलिए अपने खाने में इन सभी जरूरी चीजों को शामिल करें ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे।

Advertisement