पूरे दिन बैठकर काम करते हैं? इन 5 आदतों को बनाएं जीवनशैली का हिस्सा

आधुनिक जीवनशैली ने हमें बहुत सारे आराम दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही कई स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा की हैं। पूरे दिन बैठकर काम करना, चाहे वह ऑफिस का हो या घर का, हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। इससे पीठ दर्द, गर्दन दर्द और अन्य कई समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी आदतें बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने बैठने के समय को सक्रिय बना सकते हैं।

#1 नियमित ब्रेक लें काम करते समय नियमित ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। हर 30 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें और इस दौरान थोड़ी टहलें या कुछ हल्की स्ट्रेचिंग करें। इससे आपकी मांसपेशियों में खून का प्रवाह बढ़ेगा और दर्द कम होगा। आप चाहें तो ब्रेक के दौरान कुछ हल्के व्यायाम भी कर सकते हैं, जैसे कि गर्दन को घुमाना, कंधे ऊपर-नीचे करना या हाथ-पैर फैलाना।

#2 खड़े होकर काम करें अगर संभव हो तो कुछ समय खड़े होकर भी काम करें। इसके लिए आप एक खड़े होकर काम करने वाली मेज का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी ऊंची मेज पर अपना कंप्यूटर रखकर खड़े होकर काम कर सकते हैं। इससे आपकी पीठ और गर्दन पर दबाव कम होगा और ऊर्जा स्तर भी बढ़ेगा। खड़े होकर काम करने से आपकी शरीर की स्थिति सुधरेगी और शरीर में खून का बहाव बेहतर होगा, जिससे थकान और दर्द में कमी आएगी।

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#3 छोटे-छोटे काम खुद करें बैठे-बैठे कई छोटे-छोटे काम होते हैं, जिन्हें आप खुद भी कर सकते हैं जैसे कि पानी की बोतल उठाना, फाइलें ठीक से रखना, कुर्सी साफ करना आदि। इन छोटे-छोटे कामों से आपकी मांसपेशियों को हल्का व्यायाम मिलेगा और आप ज्यादा सक्रिय महसूस करेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो फोन पर बात करते समय खड़े होकर बात कर सकते हैं या थोड़ी देर टहल सकते हैं। इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी और आप थकान महसूस नहीं करेंगे।

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#4 व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें दिन में कम से कम 20-30 मिनट की हल्की व्यायाम करना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना या योग कर सकते हैं। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और शरीर में लचीलापन आएगा। नियमित व्यायाम से आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। इसके अलावा यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, जिससे आप अधिक सक्रिय और ताजगी महसूस करेंगे।