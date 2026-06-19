AC के साथ पंखा चलाना चाहिए या नहीं? जानिए सही जानकारी

AC

AC कैसे काम करता है?

AC का मुख्य काम कमरे की गर्म हवा को ठंडी हवा में बदलना होता है। जब AC चालू होता है तो यह कमरे की गर्म हवा को खींचकर अपने अंदर लेता है और उसे बाहर निकाल देता है। इसके लिए AC के अंदर एक यंत्र लगा होता है, जो गैस को गर्म करता है और उसे बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया से कमरे की गर्म हवा ठंडी हो जाती है और कमरे में ठंडक बनी रहती है।