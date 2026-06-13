क्या रोजाना नहाते समय पुरुषों को गीले करने चाहिए अपने बाल? जानिए इसका असर

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बालों की देखभाल कैसे करें?

अगर आप रोजाना नहाते समय सिर पर पानी डालने से परेशानियां झेल रहे हैं तो बालों की देखभाल सही तरीके से करें। अपने बालों को हफ्ते में सिर्फ 2 बार से धोएं और अच्छे गुणवत्ता वाले शैंपू और कंडीशनर का उपयोग करें। हफ्ते में एक बार बालों पर पोषण देने वाला मास्क या तेल लगाएं, ताकि बालों को पोषण मिले और वे मजबूत बने रहें। इसके साथ ही गर्मी से बचें और बालों के स्टाइलिंग उपकरणों का कम उपयोग करें।