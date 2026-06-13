क्या रोजाना नहाते समय पुरुषों को गीले करने चाहिए अपने बाल? जानिए इसका असर
क्या है खबर?
बहुत से पुरुषों की आदत होती है कि वे रोजाना नहाते समय अपने सिर पर पानी डालते हैं और बाल गीले करते हैं। हालांकि, कई लोग मानते हैं कि हर दिन ऐसा करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और बाल कमजोर हो सकते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? इस लेख में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रोजाना सिर पर पानी डालने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।
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सिर पर पानी डालने से क्या होता है?
नहाते समय सिर पर पानी डालने से कई बार लोग ठंड लगने या सर्दी-जुकाम होने की आशंका जताते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ठंडा पानी शरीर के तापमान को अचानक बदल देता है, जिससे सर्दी हो सकती है। हालांकि, अगर आप हल्के गर्म पानी का उपयोग करते हैं तो यह समस्या कम होती है। इसके अलावा सिर पर पानी डालने से बालों को भी नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि बालों का कमजोर होना या टूटना।
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बालों की देखभाल कैसे करें?
अगर आप रोजाना नहाते समय सिर पर पानी डालने से परेशानियां झेल रहे हैं तो बालों की देखभाल सही तरीके से करें। अपने बालों को हफ्ते में सिर्फ 2 बार से धोएं और अच्छे गुणवत्ता वाले शैंपू और कंडीशनर का उपयोग करें। हफ्ते में एक बार बालों पर पोषण देने वाला मास्क या तेल लगाएं, ताकि बालों को पोषण मिले और वे मजबूत बने रहें। इसके साथ ही गर्मी से बचें और बालों के स्टाइलिंग उपकरणों का कम उपयोग करें।
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क्या सिर पर पानी डालने से सिरदर्द होता है?
कुछ लोगों का यह मानना होता है कि रोजाना नहाते समय सिर पर पानी डालने से सिरदर्द हो सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह सही नहीं है। सिरदर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे तनाव, नींद की कमी या गलत खान-पान आदि। अगर आपको बार-बार सिरदर्द होता है तो डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि सही कारण पता चल सके और उसका इलाज हो सके। हालांकि, हर दिन बाल गीले करना इस समस्या को बढ़ा जरूर सकता है।
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रोज बाल गीले करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है?
कुछ लोग मानते हैं कि रोजाना नहाते समय बाल गीले करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। हालांकि, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जरूरी होती हैं। सिर पर पानी डालने से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ऐसे में इस बात को सीधे रोग प्रतिरोधक क्षमता से जोड़ना सही नहीं होगा।