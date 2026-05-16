फाउंडेशन का सही शेड चुनने में परेशानी होती है? ये 5 टिप्स आएंगे आपके काम

फाउंडेशन एक मशहूर मेकअप उत्पाद है, जो चेहरे के रंग को एक समान बनाने में मदद करता है। हालांकि, अगर इसका गलत शेड चुन लिया जाए तो यह त्वचा के रंग को बिगाड़ भी सकता है। आइए आज हम आपको फाउंडेशन चुनने का सही तरीका और अन्य जरूरी बातें बताते हैं, ताकि आप अपने लिए बिलकुल सही शेड का चयन कर सकें और चेहरे को एक खूबसूरत लुक दे सकें।

#1 फाउंडेशन को कभी हाथ पर न आजमाएं फाउंडेशन को कभी भी अपनी कलाई या हाथ पर न आजमाएं। यह तरीका सही नहीं है, क्योंकि हाथों और कलाई की त्वचा का रंग और बनावट चेहरे से अलग होती हैं। इसलिए, फाउंडेशन को हमेशा अपने चेहरे पर आजमाना चाहिए। इससे आपको सही अंदाजा होगा कि फाउंडेशन आपके चेहरे पर कैसा लगेगा और यह आपके त्वचा के प्रकार और रंग के साथ कैसे मेल खाएगा। इस तरह आप अपने लिए सही फाउंडेशन का चयन कर सकते हैं।

#2 फाउंडेशन आजमाने का सही तरीका फाउंडेशन आजमाने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को साफ और मॉइस्चराइज कर लें। इसके बाद हल्का-सा फाउंडेशन अपने गाल पर लगाएं और इसे अच्छी तरह से मिलाएं। अगर यह त्वचा के रंग और बनावट के साथ मेल खाता है तो सही रहेगा। इसके बाद ही पूरे चेहरे पर फाउंडेशन लगाएं। इससे आपको अपने चेहरे पर फाउंडेशन के सही प्रभाव का अंदाजा होगा और यह सुनिश्चित कर पाएंगी कि फाउंडेशन सही तरीके से मिल गया है।

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#3 कैसे करें फाउंडेशन के शेड का चुनाव? फाउंडेशन का शेड चुनते समय अपनी त्वचा के प्राकृतिक रंग और टोन का ध्यान रखें। अगर आपकी त्वचा का रंग हल्का है तो हल्के रंग का फाउंडेशन चुनें और अगर त्वचा का रंग गहरा है तो गहरे रंग का फाउंडेशन बेहतर रहेगा। इसके अलावा अपनी त्वचा के अंदर के रंग को भी ध्यान में रखें। अगर आपकी त्वचा पर गुलाबी रंग है तो गुलाबी टोन वाला फाउंडेशन चुनें और अगर पीला रंग है तो पीले टोन वाला फाउंडेशन चुनें।

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#4 फाउंडेशन की फिनिशिंग पर दें ध्यान फाउंडेशन की फिनिशिंग भी महत्वपूर्ण होती है। मैट फिनिश वाला फाउंडेशन तैलीय त्वचा वालों के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि यह अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है और लंबे समय तक टिकता है। वहीं, चमकदार फिनिश वाला फाउंडेशन सूखी त्वचा वालों के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे ताजगी देता है। इसलिए, अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार ही फाउंडेशन का चयन करें।