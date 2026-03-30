गुवाहाटी में IPL देखने जा रहे हैं? ये व्यंजन खाने से बढ़ जाएगा मैच का आनंद

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शुरूआत हो चुकी है और इस साल गुवाहाटी के डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम में 3 मैच होने वाले हैं। यह असम के खूबसूरत शहर का सुंदर-सा स्टेडियम है, जहां कई लोग मैच देखने आते हैं। अगर आप भी उन्हीं क्रिकेट प्रेमियों में से एक हैं तो यहां आ कर इन पकवानों का लुत्फ उठाना न भूलें। इनका स्वाद चखने से आपकी यात्रा और भी मजेदार बन जाएगी।

#1 खोरिका खोरिका एक पारंपरिक असमिया स्ट्रीट फूड है, जिसे आम तौर पर मांसाहारी बनाया जाता है। यह एक तरह का कबाब है, जिसे कई मसालों के साथ तैयार किया जाता है। हालांकि, इसका शाकाहारी संस्करण भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे बनाने के लिए पनीर या सोया आदि को लहसुन, अदरक, मिर्च और कई अन्य मसालों के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इसे काली मिर्च, धनिया और पत्तेदार धनिया से सजाया जाता है।

#2 आलू पिटिका आलू पिटिका गुवाहाटी का एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आसानी से घर पर भी बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए पहले आलू को उबालकर छील लिया जाता है, फिर इसे लहसुन, हरी मिर्च, पत्तेदार धनिया के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा नमक मिलाकर इसे गर्मा-गर्म पराठे के साथ खाया जा सकता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

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#3 तिलोर डोहा तिलोर डोहा एक पारंपरिक असमिया मिठाई है, जिसे चावल के आटे और गुड़ से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए पहले चावल के आटे में गुड़ मिलाया जाता है, फिर इसे छोटे-छोटे गोले बनाकर भाप में पकाया जाता है। इस मिठाई का स्वाद इतना खास है कि इसे एक बार खाने पर ही आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इसका सेवन खासतौर से त्योहारों और शुभ अवसरों पर किया जाता है।

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