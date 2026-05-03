दक्षिण कोरिया के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में स्थित समुद्र तट आरामदायक छुट्टियों के लिए हैं बेहतरीन विकल्प

दक्षिण कोरिया का दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र अपने सुंदर और शांत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। अगर आप शोर-शराबे से दूर किसी शांत जगह पर सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो यहां के समुद्र तट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको एक नई दुनिया का अनुभव कराएगी। आइए यहां के 5 प्रमुख समुद्र तटों के बारे में जानते हैं, जिनकी यात्रा आपको जीवनभर याद रहेगी।

#1 सोंगजंग बीच सोंगजंग बीच अपनी साफ रेत और निर्मल पानी के लिए मशहूर है, जो एक सुंदर नजारा पेश करता है। यहां की लहरों की आवाज में आप सुकून पा सकते हैं और अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। यह समुद्र तट परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि यहां का माहौल बहुत ही आरामदायक और सुखद है। आप यहां धूप का आनंद भी ले सकते हैं।

#2 होह्वांग बीच होह्वांग बीच अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां का पानी बहुत साफ और नीला है, जिसमें आप तैराकी का आनंद ले सकते हैं। इस समुद्र तट के चारों ओर की पहाड़ियां इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। होह्वांग बीच पर आपको हर ओर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे, जो आपके मन को प्रसन्न कर देंगे। यहां बैठकर आप सुकून महसूस कर सकते हैं और कई बेहतरीन तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं।

Advertisement

#3 जंगसा बीच जंगसा बीच अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर है, जिसे आपको यात्रा सूची का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। यहां की रेत और पानी की शुद्धता आपको पूरी तरह मोहित कर देगी। यह समुद्र तट उन लोगों के लिए बढ़िया है, जो शांत माहौल में समय बिताना चाहते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी। यहां आप पिकनिक मनाने का भी आनंद ले सकते हैं, जो यादगार अनुभव होगा।

Advertisement

#4 ग्वांगआन बीच ग्वांगआन बीच अपने समुद्र के अद्भुत दृश्य के लिए जाना जाता है, जो इसे इतना खास बना देते हैं। यहां की लहरों की आवाज और ठंडी हवा आपको ताजगी का अनुभव कराएगी और आपके मन से सभी नकारात्मक ख्यालों को दूर कर देगी। यह समुद्र तट परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी और आपकी आखों में बस जाएगी।