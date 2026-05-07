उत्तर प्रदेश के स्ट्रीट फूड की रेसिपी घर पर ऐसे करें तैयार

उत्तर प्रदेश के स्ट्रीट फूड अपने स्वाद और विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये व्यंजन न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। यहां के स्ट्रीट फूड में चाट, पकोड़े, समोसे, पापड़ी चाट और आलू टिक्की जैसी कई खासियत हैं। इनका स्वाद और बनावट आपको एक अनोखा अनुभव देती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।

#1 बनारसी चाट बनारसी चाट बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको आलू उबालकर उनका चाटनी बना लेनी है। इसके बाद एक कटोरी में उबले आलू, दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं। अब ऊपर से भूने हुए चने, सेव और धनिया पत्ती डालकर परोसें। यह चाट खाने में बेहद स्वादिष्ट और सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।

#2 आगरा का पेठा आगरा का पेठा एक मिठाई है, जो सफेद या पीले रंग की होती है और इसे कंद से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कंद को उबालकर उसका गूदा निकाल लिया जाता है, फिर उसमें चीनी, पानी और सरसों का तेल मिलाकर पकाया जाता है। इस मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

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#3 मेरठ की टिक्की मेरठ की टिक्की बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड है, जिसे आलू, मटर और मसालों से बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलूओं को मैश करके उसमें उबले हुए मटर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पत्ती मिलाई जाती है। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें तवे पर हल्का सा तेल लगाकर सेंका जाता है। इसे आप चटनी या सॉस के साथ परोस सकते हैं।

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