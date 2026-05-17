एनर्जी ड्रिंक्स का करते हैं सेवन? जानिए इनका सेवन छोड़ने के 5 कारण

आजकल बाजार में कई तरह की ऊर्जा पेय उपलब्ध हैं, जो थकान दूर करने और ऊर्जा बढ़ाने का वादा करती हैं। हालांकि, इनका सेवन सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे कारण बताते हैं, जिनसे आपको ऊर्जा पेय का सेवन करना छोड़ देना चाहिए और अन्य सेहतमंद विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए ताकि सेहत को कोई नुकसान न पहुंचे।

#1 नींद में हो सकती है खलल ऊर्जा पेय में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो नींद को प्रभावित कर सकती है। अगर आप रात में इनका सेवन करते हैं तो यह आपकी नींद को खराब कर सकता है और अगली सुबह आपको थका हुआ महसूस हो सकता है। इससे आपकी दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है और आप पूरी तरह से तरोताजा महसूस नहीं कर पाते। बेहतर होगा कि आप दिन के समय ही इनका सेवन करें।

#2 पानी की कमी की संभावना ऊर्जा पेय में मौजूद कैफीन और चीनी की अधिक मात्रा शरीर में पानी की कमी कर सकती है। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे सिरदर्द, थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर अगर आप इनका सेवन व्यायाम से पहले या बाद में करते हैं तो इससे पानी की कमी की समस्या बढ़ सकती है। इसके बजाय पानी या नारियल पानी जैसे प्राकृतिक पेय का सेवन करें।

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#3 पाचन तंत्र पर पड़ सकता है बुरा असर ऊर्जा पेय में मौजूद अम्लीय तत्व पाचन तंत्र पर बुरा असर डाल सकते हैं। इनका अधिक सेवन करने से पेट में जलन, गैस की समस्या और कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इनका अधिक सेवन करने से पेट दर्द और उल्टी भी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इनकी बजाय प्राकृतिक पेय जैसे नारियल पानी या नींबू पानी का सेवन करें।

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#4 दिल की सेहत को कर सकती हैं प्रभावित ऊर्जा पेय में मौजूद कैफीन और चीनी की अधिक मात्रा दिल की बीमारियों का कारण बन सकती है। इनका अधिक सेवन करने से रक्तचाप बढ़ सकता है और दिल की धड़कन असामान्य हो सकती है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और शरीर में सूजन भी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप इनकी बजाय प्राकृतिक पेय जैसे नारियल पानी या नींबू पानी का सेवन करें।