रैंच सॉस का स्वाद आता है पसंद? इसे इस रेसिपी के जरिए घर पर ही बनाएं

रैंच सॉस एक लोकप्रिय चटनी है, जो सलाद से लेकर स्नैक्स तक के साथ परोसी जाती है। यह स्वादिष्ट और मलाईदार चटनी बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आती है। इसे घर पर बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको बाजार से महंगे मसाले खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेख में हम आपको रैंच सॉस की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकें।

सामग्रियां रैंच सॉस के लिए जरूरी चीजें रैंच सॉस बनाने के लिए आपको कुछ सामान्य चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि मलाई, दही, लहसुन, हरा धनिया, नींबू का रस, काली मिर्च और नमक। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा दूध भी मिला सकते हैं, ताकि इसकी स्थिरता गाढ़ी और चिकनी हो सके। इन सभी चीजों को मिलाकर आप एक बेहतरीन चटनी तैयार कर सकते हैं, जो आपके सभी व्यंजनों के साथ अच्छी लगेगी और उनका स्वाद भी बढ़ाएगी।

#1 मलाई और दही मिलाएं सबसे पहले एक कटोरे में मलाई और दही को अच्छे से मिलाएं। यह मिश्रण रैंच सॉस की बुनियादी कड़ी है, जो इसे मलाईदार बनाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा दूध भी मिला सकते हैं, ताकि यह ज्यादा मलाईदार और हल्का पतला हो सके। इस मिश्रण को अच्छी तरह फेंटें, ताकि कोई गांठ न रहे और यह एकसमान हो जाए। ध्यान रखें कि सभी चीजें अच्छी तरह मिल जाएं, ताकि सॉस का स्वाद बेहतरीन आए।

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#2 मसाले डालें अब इस मिश्रण में बारीक कटा हुआ लहसुन डालें। लहसुन का ताजगी भरा स्वाद सॉस को एक नया ट्विस्ट देगा। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें, जिससे सॉस को एक खास स्वाद मिले। इसके साथ ही नींबू का रस भी मिलाएं, जो इसे खट्टा-मीठा स्वाद देगा। अंत में इसमें काली मिर्च और स्वादानुसार नमक डालें। इन सभी मसालों को अच्छे से मिलाएं, ताकि सॉस का स्वाद एकसमान हो जाए।

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