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AI की मदद से रचनात्मक कार्यों को दें प्राथमिकता, बढ़ सकती है उत्पादकता
AI आपके रचनात्मक कार्यों की प्राथमिकता तय कर सकता है

AI की मदद से रचनात्मक कार्यों को दें प्राथमिकता, बढ़ सकती है उत्पादकता

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 24, 2026
07:15 pm
क्या है खबर?

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के सामने अक्सर कई प्रोजेक्ट्स को एक साथ संभालने और उन पर पूरा ध्यान बनाए रखते हुए अच्छी गुणवत्ता का काम देने की चुनौती होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टास्क प्रायोरिटाइजेशन टूल्स क्रिएटिव काम करने के तरीके को बदल रहे हैं, क्योंकि ये स्मार्ट शेड्यूलिंग को सोच-समझकर काम करने के तरीकों के साथ जोड़ते हैं। आइए जानते हैं इन टूल्स की मदद से काम के बोझ को कुशलता से कैसे संभाल सकते हैं।

#1

क्रिएटिव काम के प्रबंधन की चुनौती

क्रिएटिव कामों के लिए गहरे ध्यान और रणनीतिक सोच की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल्स को इस समय को बचाना मुश्किल लगता है। ईमेल, मीटिंग्स और अचानक आने वाले जरूरी काम पूरे दिन को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे क्रिएटिव काम को बचे समय में ही निपटाना पड़ता है। मैनुअल रूप से कामों प्राथमिकता में इतनी योजना बनानी पड़ती है कि काम शुरू होने से पहले ही दिमागी ऊर्जा खत्म हो जाती है।

#2

प्राथमिकता के साथ करता है बदलाव  

आज के AI टास्क मैनेजमेंट टूल्स इस चुनौती से निपटने के लिए डेडलाइन, कामों की निर्भरता और क्षमता का खुद-ब-खुद विश्लेषण करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि आगे क्या करना चाहिए। ये सिस्टम जैसे-जैसे प्राथमिकताएं बदलती हैं, उसी हिसाब से खुद ही रियल टाइम में एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे बड़ी लिस्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यह क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को आत्मविश्वास के साथ किसी काम पर पूरी एकाग्रता से लगने का मौका देता है।

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#3

AI करता है दिमाग का बोझ कम 

AI के साथ असली माइंडफुल प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ ऑटोमेशन करना नहीं है। इसका मतलब है सही टूल्स का इस्तेमाल करके दिमागी बोझ को कम करना है, ताकि AI शेड्यूलिंग का काम संभाल सके। इससे इंसानों की क्रिएटिविटी को रणनीति और गुणवत्ता पर लगाने का मौका मिलता है। यह डीप वर्क के लिए कैलेंडर ब्लॉक को सुरक्षित करके समय को बचाता है। यह जरूरी कामों की साफ-साफ जानकारी देता है, जिससे कुछ भूल जाने की चिंता नहीं रहती।

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#4

क्रिएटिव टास्क के लिए उपयोगी टूल्स

मोशन टूल प्राथमिकताओं, डेडलाइन के आधार पर कामों को कैलेंडर में अपने आप शेड्यूल करता है और फिर बदलती हुई स्थितियों के हिसाब से सब कुछ फिर से ऑप्टिमाइज कर देता है। डिजाइन के कामों के लिए क्लिकअप के सुपर एजेंट्स ब्रीफ्स को बिना किसी मैनुअल काम के अपने आप स्ट्रक्चर्ड डिजाइन टास्क में बदल देते हैं। इसके अलावा, प्लानेबल AI कंटेंट क्रिएशन को एक ही वर्कस्पेस में रखकर सोशल मीडिया प्लानिंग को आसान बनाता है।

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