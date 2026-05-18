शाम के नाश्ते के लिए बनाएं कम तेल वाले सोयाबीन व्यंजन, आसान है रेसिपी

शाम का नाश्ता हल्का और सेहतमंद होना चाहिए ताकि दिनभर की थकान को दूर करने में मदद मिले। सोयाबीन एक ऐसा पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की अच्छी मात्रा होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सोयाबीन स्नैक व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें कम तेल में बनाया जा सकता है। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1 सोयाबीन टिक्की सोयाबीन टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को रातभर पानी में भिगोकर नरम करें, फिर इसे पीसकर उसमें उबले हुए आलू, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर टिक्की का आकार दें और कम तेल में तवे पर सेंकें। इसे चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा भी है।

#2 सोयाबीन उपमा उपमा एक पसंदीदा दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आप सोयाबीन के साथ बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी को हल्का-सा भून लें, फिर कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें। अब इसमें भुनी हुई सूजी और उबले हुए सोयाबीन मिलाएं। इसे थोड़ी देर पकने दें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह उपमा न केवल सेहतमंद है, बल्कि बहुत जल्दी भी बनता है।

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#3 सोयाबीन वड़ा वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश करें, फिर इसमें पीसी हुई सोयाबीन, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं। इस मिश्रण से छोटे-छोटे वड़े बनाकर गर्म तेल में तलें या तवे पर हल्का-सा तेल लगाकर सेंक लें। यह वड़ा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा भी है। इसे चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोसें।

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#4 सोयाबीन चाट चाट तो हर किसी को पसंद होती है और जब उसमें हो सोयाबीन तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। इसके लिए उबले हुए आलू को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें उबले हुए सोयाबीन, बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, खीरा और हरी मिर्च डालें। ऊपर से नींबू का रस, चाट मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह चाट सेहतमंद होने के साथ-साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी है।