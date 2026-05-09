माइक्रवेव में तैयार करें स्वादिष्ट वड़ा, जानिए आसान रेसिपी

माइक्रवेव एक ऐसा उपकरण है, जो खाना बनाने के तरीके को आसान और तेज बनाता है। इसकी मदद से आप कई तरह के व्यंजन मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आज हम आपको एक खास व्यंजन की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप माइक्रवेव में आसानी से बना सकते हैं। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए इस व्यंजन की रेसिपी जानते हैं।

सामग्री आवश्यक सामग्री इस व्यंजन को बनाने के लिए आपको कुछ सामान्य चीजों की जरूरत होगी, जैसे उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, हरा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और तेल। इसके अलावा आपको राई, करी पत्ता और आलू मसाला भी चाहिए होगा। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर आप इस व्यंजन को आसानी से तैयार कर सकते हैं।

रेसिपी वड़ा बनाने की रेसिपी सबसे पहले उबले हुए आलुओं को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक बर्तन में तेल गर्म करें और उसमें राई डालकर तड़कने दें। इसके बाद इसमें करी पत्ता डालें और कुछ सेकंड तक भूनें। फिर इसमें हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और आलू मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें कटे हुए आलू डालकर अच्छे से मिलाएं।

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बनाने का आसान तरीका पकाने की रेपिसी अब इस मिश्रण को माइक्रवेव बर्तन में डालें और माइक्रवेव को 5 मिनट के लिए पहले से गर्म करें। इसके बाद इस मिश्रण को माइक्रवेव बर्तन में डालकर 5-7 मिनट तक पकाएं। जब मिश्रण अच्छी तरह से पक जाए तो उसे बाहर निकालकर ठंडा होने दें। अब ऊपर से चाट मसाला छिड़ककर इसे परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ खा सकते हैं।

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