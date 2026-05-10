माइक्रोवेव में केवल 5 मिनट में तैयार करें स्वादिष्ट कुकीज

कुकीज का स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आता है। अगर आप घर पर ही चाय या कॉफी के साथ ताजगी भरी कुकीज बनाकर अपने परिवार को खिलाएं, तो यह एक खास अनुभव होगा। साथ ही, जब यह प्रक्रिया समय बचाने वाली हो, तो बात ही कुछ और है। ऐसे में आइए जानते हैं कि माइक्रोवेव में केवल 5 मिनट में बनने वाली कुकीज की सरल रेसिपी।

#1 कुकीज का मिश्रण तैयार करें कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में 1 बड़ी चम्मच मक्खन, 2 बड़ी चम्मच दूध और 3 बड़ी चम्मच चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। फिर इसमें 1 बड़ी चम्मच मैदा और 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डालकर फिर से मिलाएं। अब इस मिश्रण में अपनी पसंद के अनुसार चॉकलेट के छोटे टुकड़े डालें। अगर चाहें, तो अपने स्वाद अनुसार इसमें सूखे मेवे भी मिला सकते हैं।

#2 कुकीज को आकार दें अब एक प्लेट पर थोड़ा मक्खन लगाएं और मिश्रण को एक छोटी प्लेट में अच्छे से फैला दें। इसके बाद, किसी छोटे गिलास की मदद से गोल आकार के छोटे-छोटे टुकड़े काट लें। इसके बाद एक बेकिंग ट्रे पर मक्खन लगाकर उसमें कुकीज के टुकड़े रखें। आप चाहें तो कुकीज के ऊपर चॉकलेट सॉस भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से इसका स्वाद और भी बढ़ा जाएगा।

Advertisement