स्वस्थ पाचन के लिए योगासन

स्वस्थ पाचन के लिए रोजाना करें इन 5 योगासनों का अभ्यास

लेखन अंजली 04:27 pm Jun 20, 202604:27 pm

क्या है खबर?

योग का अभ्यास न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें शामिल कई योगासन शरीर के विभिन्न अंगों को मजबूत करने के साथ-साथ उन्हें आराम भी प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ योगासन पाचन को सुधारने में भी मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 योगासनों के बारे में बताते हैं, जिनका रोजाना अभ्यास पेट को स्वस्थ रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।