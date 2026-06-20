स्वस्थ पाचन के लिए रोजाना करें इन 5 योगासनों का अभ्यास
क्या है खबर?
योग का अभ्यास न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें शामिल कई योगासन शरीर के विभिन्न अंगों को मजबूत करने के साथ-साथ उन्हें आराम भी प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ योगासन पाचन को सुधारने में भी मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको उन 5 योगासनों के बारे में बताते हैं, जिनका रोजाना अभ्यास पेट को स्वस्थ रखने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
#1
अर्ध मत्स्येन्द्रासन
अर्ध मत्स्येन्द्रासन करने के लिए सबसे पहले सीधे बैठकर दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं घुटने के ऊपर से इसके किनारे पर रखें। इसके बाद बाएं घुटने को मोड़कर इसकी एड़ी को दाएं कूल्हे के नीचे रखें और बाएं हाथ से दाएं टखने पकड़ने की कोशिश करें। इस दौरान दाएं हाथ को कमर के पीछे रखें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में बने रहें और फिर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यह आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है।
#2
बालासन
सबसे पहले वज्रासन की मुद्रा में बैठें और गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे की ओर झुककर माथे को जमीन से सटाएं। इस अवस्था में दोनों हाथ सामने, माथा जमीन से टिका हुआ और छाती जांघों पर रहेगी। कुछ सेकंड इसी मुद्रा में रहकर सामान्य रूप से सांस लेते रहें, फिर सांस लेते हुए धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यह पेट के अंगों को आराम देता है और तनाव को कम करता है।
#3
विपरीतकरणी आसन
विपरीतकरणी आसन के लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने पैरों को धीरे-धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। इस स्थिति में आपके दोनों पैर और पैर की उंगलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। ध्यान रखें कि शरीर का निचला हिस्सा जमीन से 90 डिग्री का कोण बनाए। इसके बाद अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधें। इस मुद्रा में 1-2 मिनट तक रहें और फिर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।
#4
सेतुबंधासन
सेतुबंधासन के लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल सीधा लेटकर पैरों को एकदम सीधा और सामान्य रूप से रखें। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और दोनों हाथों को एड़ियों के करीब लाने की कोशिश करें। इसके बाद धीरे-धीरे अपने कूल्हे और पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। कुछ सेकंड इसी मुद्रा में रहें और फिर धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। यह आसन पेट के अंगों को मजबूत बनाता है और पाचन में सुधार लाता है।
#5
पवनमुक्तासन
पवनमुक्तासन के लिए सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए छाती के पास लाएं। अब दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए उंगलियों को आपस में कस लें। इसके बाद सिर और कंधों को उठाते हुए नाक को दोनों घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में दोनों पैर सीधे उठकर 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।