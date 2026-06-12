शारीरिक मुद्रा सुधारने के लिए रोजाना करें ये 5 योगासन, फायदे हैं बेहतरीन

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वृक्षासन

वृक्षासन संतुलन बनाए रखने वाला योगासन है, जो टांगों और पीठ को मजबूत करता है। इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर दाईं टांग को घुटने से मोड़ते हुए बाईं टांग के ऊपरी हिस्से पर रखें। अब अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर उंगलियों को आपस में फंसाएं। धीरे-धीरे सांस लेते हुए अपनी ऊपरी शरीर को पीछे की ओर झुकाएं। इस मुद्रा में कुछ देर रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।