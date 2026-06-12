शारीरिक मुद्रा सुधारने के लिए रोजाना करें ये 5 योगासन, फायदे हैं बेहतरीन
क्या है खबर?
सही शारीरिक मुद्रा न केवल आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। आजकल की जीवनशैली में हम अक्सर झुककर या गलत तरीके से बैठते हैं, जिससे रीढ़ और मांसपेशियों पर असर पड़ता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे योगासन बताएंगे, जिन्हें रोजाना करने से आपका शारीरिक मुद्रा सुधर सकता है और आप अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
#1
ताड़ासन
ताड़ासन एक सरल लेकिन असरदार योगासन है, जो पूरे शरीर को खींचता है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, फिर गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं और उंगलियों को आपस में फंसाएं। अब धीरे-धीरे पंजों के बल खड़े होकर शरीर को ऊपर की ओर खींचें। इस मुद्रा में कुछ सेकंड रहें, फिर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यह आसन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है।
#2
वृक्षासन
वृक्षासन संतुलन बनाए रखने वाला योगासन है, जो टांगों और पीठ को मजबूत करता है। इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर दाईं टांग को घुटने से मोड़ते हुए बाईं टांग के ऊपरी हिस्से पर रखें। अब अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर उंगलियों को आपस में फंसाएं। धीरे-धीरे सांस लेते हुए अपनी ऊपरी शरीर को पीछे की ओर झुकाएं। इस मुद्रा में कुछ देर रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।
#3
वीरभद्रासन
वीरभद्रासन कूल्हों, पैरों और पीठ को मजबूत बनाता है। इसे करने के लिए पहले पैरों को दूर-दूर फैलाकर खड़े हो जाएं, फिर दाएं पैर को 90 डिग्री घुमाएं और शरीर को दाईं तरफ मोड़कर गहरी सांस लेते हुए हाथों को कंधे की सीध में फैलाएं। अब घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें। कुछ देर इसी मुद्रा में रहें, फिर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। इसके बाद इसी प्रक्रिया को विपरीत दिशा से दोहराएं।
#4
भुजंगासन
भुजंगासन पीठ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे करने के लिए सबसे पहले चटाई पर पेट के बल लेट जाएं। अब अपने दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखकर दबाव देते हुए अपने सिर को ऊपर उठाएं। इस दौरान अपने कूल्हों को जमीन से सटाएं रखें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें और फिर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यह आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पीठ दर्द से राहत दिलाता है।
#5
अर्ध मत्स्येन्द्रासन
अर्ध मत्स्येन्द्रासन आपकी पीठ, गर्दन और कूल्हों को खींचता है। इसे करने के लिए जमीन पर बैठकर दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और बाएं घुटने के ऊपर से ले जाते हुए जमीन पर सटाकर पीछे की ओर फैलाएं। अब दाईं हथेली को जमीन पर रखें और बाएं हाथ को कंधे की सीध में उठाएं। धीरे-धीरे सिर को बाईं ओर घुमाएं और इस स्थिति में कुछ देर बने रहें। इसके बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं।