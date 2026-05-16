मलेशिया के लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन, जिन्हें एक बार जरूर आजमाना चाहिए

मलेशिया एक ऐसा देश है, जो अपनी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां के खान-पान की संस्कृति भी बहुत खास है। मलेशिया में भारतीय, चीनी और स्थानीय व्यंजनों का मेल है, जो इसे और भी रोचक बनाते हैं। इस लेख में हम आपको मलेशिया के लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जो आपको हर यात्रा में जरूर चखने चाहिए। इनका स्वाद आपके मन को जरूर भाएगा।

#1 शाकाहारी नसी लेमक नसी लेमक मलेशिया का राष्ट्रीय व्यंजन है, जो आम तौर पर मांसाहारी होता है। हालांकि, इसका शाकाहारी संस्करण भी बढ़िया लगता है। इसमें सुगंधित नारियल वाले चावल को मसालेदार और स्वादिष्ट सांबाल के साथ परोसा जाता है, जो मशरूम या सोया से बना होता है। इसके ऊपर तेल में तले हुए मूंगफली के दाने, भुनी हुए सोयाबीन और खीरे जैसी सब्जियों के साथ खाया जाता है। इसमें टेम्पेह का भी इस्तेमाल होता है।

#2 लक्सा लक्सा दक्षिण-पूर्व एशिया का एक लोकप्रिय मसालेदार नूडल सूप है, जो चीनी और मलेशिया के खाने का मिश्रण है। इसमें आमतौर पर मोटे चावल के नूडल्स, ताजा जड़ी-बूटियां और मशरूम जैसे विभिन्न प्रकार के प्रोटीन शामिल होते हैं। इसमें नारियल का शोरबा तैयार किया जाता है, जो इसे और भी खास बना देता है। इसका एक तीखा संस्करण भी होता है, जिसे लाल मिर्च के साथ तैयार किया जाता है।

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#3 चार क्वाय तेऊ चार क्वाय तेऊ एक ऐसा व्यंजन है, जो स्ट्रीट फूड के रूप में मशहूर है। इसमें चपटे चावल के नूडल्स को तेज आंच पर कड़ाही में पकाया जाता है। मांस रहित संस्करण में सोया सॉस, गाढ़ा सोया सॉस, हरा प्याज, अंकुरित बीन्स, कुरकुरे टोफू और शिटाके मशरूम का इस्तेमाल किया जाता है। मलेशिया में चार का मतलब है 'भुना हुआ' और क्वाई टेओ का अर्थ है चपटे चावल के नूडल्स।

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