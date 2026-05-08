मानसून में बारिश के दौरान मसूरी घूमने की योजना बना रहे हैं? जानें सबसे अच्छा समय
क्या है खबर?
उत्तराखंड में स्थित मसूरी को 'पहाड़ों की रानी' के नाम से भी जाना जाता है। यह एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए मशहूर है। मानसून के दौरान यहां की हरियाली और ताजगी का अनुभव करना एक अलग ही मजा देता है। हालांकि, बारिश के कारण कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आइए जानते हैं कि मानसून में मसूरी जाने का सबसे अच्छा समय कब है।
समय
मानसून में कब जाएं मसूरी?
मसूरी में मानसून का मौसम जुलाई से लेकर सितंबर तक रहता है। इस दौरान यहां मध्यम से भारी बारिश होती है। अगर आप बारिश और हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं, तो जुलाई और अगस्त के बीच का समय अच्छा हो सकता है। हालांकि, सितंबर में बारिश कम होती है और मौसम साफ रहता है, जिससे आपको पहाड़ों का सुंदर नजारा देखने को मिल सकता है।
पहुंच
मानसून में मसूरी कैसे पहुंच सकते हैं?
मसूरी पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेल स्टेशन देहरादून है, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां से आप टैक्सी या बस लेकर मसूरी जा सकते हैं। इसके अलावा जॉली ग्रांट हवाई अड्डा भी नजदीक है, जहां से आप उड़ान भरकर देहरादून पहुंच सकते हैं और फिर टैक्सी या बस द्वारा मसूरी पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से भी मसूरी पहुंचना आसान है, लेकिन बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी हो सकती है।
गतिविधियां
मानसून के दौरान मसूरी में क्या करें?
मानसून में मसूरी आने पर आप कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। आप केम्प्टी फॉल्स जा सकते हैं, जहां पानी की तेज धारा आपको रोमांचित कर देगी। इसके अलावा गन हिल्स पर जाकर आप चारों ओर का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। लंढौर बाजार में खरीदारी भी कर सकते हैं, जहां आपको स्थानीय हस्तशिल्प और स्मारिका मिलेंगी। इसके अलावा आप रस्सी की सवारी का आनंद ले सकते हैं, जो आपको ऊंचाई से चारों ओर का नजारा दिखाएगी।
कपड़े
मानसून में क्या पहनें?
मानसून में मसूरी जाने पर आपको हल्के और पानी से बचाने वाले कपड़े पहनने चाहिए ताकि आप बारिश से बच सकें। साथ ही छाता या बरसाती अपने पास रखें ताकि अचानक बारिश होने पर आप सुरक्षित रह सकें। जूते भी पानी से बचाने वाले होने चाहिए ताकि फिसलन भरे रास्तों पर चलना आसान हो सके। ऊनी कपड़े भी साथ ले जाएं क्योंकि रात को ठंड लग सकती है।
सुरक्षा
मानसून में सुरक्षा उपाय क्या हैं?
मानसून में मसूरी घूमते समय सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बारिश के कारण फिसलन भरे रास्तों पर चलने में सावधानी बरतें और फिसलन भरी सतहों पर ध्यान दें। पहाड़ों पर पैदल यात्रा करते समय हमेशा किसी स्थानीय गाइड के साथ जाएं ताकि आप सुरक्षित रहें। इसके अलावा मौसम की जानकारी लेते रहें और अगर भारी बारिश हो रही हो तो बाहर न निकलें। इन सावधानियों को बरतकर आप मसूरी में मानसून का आनंद उठा सकते हैं।