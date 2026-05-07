मानसून में केरलम बैकवाटर्स घूमने वालों के लिए ये जगहें हैं जन्नत से कम नहीं

केरलम में बैकवाटर्स का अर्थ है ताजे पानी की झीलें, नदियां और नहरें। ये जगहें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं और यहां की प्राकृतिक सुंदरता मन मोह लेती है। मानसून के दौरान बैकवाटर्स की यात्रा करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। इस मौसम में बारिश के कारण नदियां और झीलें भरी रहती हैं, जिससे उनका दृश्य बहुत ही खूबसूरत लगता है। आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान केरलम की बैकवाटर्स में कौन-कौन सी जगहें घूमनी चाहिए।

#1 अल्लेप्पी अल्लेप्पी को 'पूर्व का वेनिस' भी कहा जाता है। यह जगह बैकवाटर्स के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। यहां पर आप हाउसबोट्स में बैठकर पूरे दिन अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। मानसून के दौरान यहां की नदियां और झीलें भरी रहती हैं, जिससे उनका दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अलावा यहां पर आप स्थानीय खाने का स्वाद भी ले सकते हैं और यहां की संस्कृति को करीब से जान सकते हैं।

#2 कुमारकोम कुमारकोम बैकवाटर्स के लिए एक और मशहूर जगह है। यह जगह अपनी सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है। मानसून के दौरान यहां आकर आप पक्षी अभयारण्य का दौरा कर सकते हैं, यहां कई प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर जलक्रीड़ा का भी आनंद ले सकते हैं और स्थानीय जीवन को करीब से देख सकते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए अद्भुत है।

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#3 कोच्चि कोच्चि बैकवाटर्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां पर आप फोर्ट कोच्चि, वाल्लनाडु झील आदि जगहों का दौरा कर सकते हैं। मानसून के दौरान यहां की नदियां और झीलें भरी रहती हैं, जिससे उनका दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अलावा आप यहां पर स्थानीय बाजारों में घूम सकते हैं और यहां की संस्कृति को समझ सकते हैं। यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए भी खास है।

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#4 कन्नूर कन्नूर बैकवाटर्स का एक अनोखा हिस्सा है। यहां पर आप पायनमथुरा झील, परासिनिक्कड आदि जगहों का दौरा कर सकते हैं। मानसून के दौरान यहां की नदियां और झीलें भरी रहती हैं, जिससे उनका दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अलावा आप यहां पर स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं और यहां के जीवन को करीब से देख सकते हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों और शांति चाहने वालों के लिए आदर्श है।