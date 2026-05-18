भारत घूमने जा रहे हैं? तो इन खूबसूरत मठों और मंदिरों को जरूर देखें

भारत में मठ और मंदिरों की कोई कमी नहीं है। हर राज्य में कुछ न कुछ खास मठ और मंदिर मौजूद हैं, जो अपने अनोखे वास्तुकला और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। अगर आप भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो इन मठ और मंदिरों का रुख जरूर करें। यहां हम आपको 5 ऐसे मठ और मंदिरों के बारे में बता रहे हैं, जहां जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा।

#1 तवांग मठ (अरुणाचल प्रदेश) अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यह मठ समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां की शांति और सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। तवांग मठ 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और यहां की इमारतें बहुत आकर्षक हैं। यह स्थान धार्मिक यात्रा के लिए एक अहम जगह है, जहां की यात्रा से मन को शांति मिलती है।

#2 हिमालयन मठ (उत्तराखंड) उत्तराखंड में स्थित हिमालयन मठ एक खास धार्मिक स्थल है, जहां हर साल हजारों भक्त आते हैं। यह मठ अपनी अनोखी इमारतों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। हिमालयन मठ समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खींचती है। इस मठ में हिंदू धर्म की गहरी छाप देखने को मिलती है, जो इसे एक अहम धार्मिक यात्रा स्थल बनाती है।

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