पहली बार कनाडा जाने की योजना बना रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक सुंदर देश है। यहां के बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे जंगल और साफ झीलें पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। अगर आप पहली बार कनाडा घूमने जा रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी यात्रा के सुझाव देंगे, जो आपकी यात्रा को और भी आनंददायक बना सकते हैं और आपको कनाडा के बारे में जानने में मदद करेंगे।
#1
सही समय चुनें
कनाडा जाने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। यहां का मौसम अलग-अलग क्षेत्रों में बदलता रहता है। अगर आप बर्फबारी का मजा लेना चाहते हैं तो सर्दी का मौसम (दिसंबर से मार्च तक) अच्छा रहेगा, वहीं गर्मियों में (जून से सितंबर तक) यहां का तापमान सुहावना रहता है और आप बाहर घूमने का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान कई त्योहार भी होते हैं, जिन्हें देखने का अपना ही आनंद है।
#2
वीजा प्रक्रिया समझें
कनाडा जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत होगी। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी कनाडाई दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है इसलिए इसे पहले से तैयार करना बेहतर होगा। इसके अलावा वीजा आवेदन के दौरान जरूरी कागजात जैसे पासपोर्ट, फोटो और वित्तीय प्रमाण पत्र साथ रखें ताकि कोई दिक्कत न हो।
#3
स्थानीय परिवहन का ज्ञान रखें
कनाडा में घूमने के लिए आपको स्थानीय परिवहन का ज्ञान होना चाहिए। यहां की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बहुत अच्छी है, जिसमें बसें, मेट्रो और ट्रेन शामिल हैं। टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जैसे बड़े शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है, जिससे आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा टैक्सी सेवा भी उपलब्ध है। अगर आप ज्यादा आराम से यात्रा करना चाहते हैं तो कार किराए पर ले सकते हैं।
#4
भाषा पर ध्यान दें
कनाडा में दो प्रमुख भाषाएं (अंग्रेजी और फ्रेंच) बोली जाती हैं, लेकिन अंग्रेजी अधिकतर क्षेत्रों में प्रचलित है। इसलिए अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपको संवाद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फ्रेंच जानने वाले लोग ज्यादातर क्यूबेक प्रांत में मिलेंगे। हालांकि, कई लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं इसलिए आप बिना किसी झिझक के अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में स्थानीय भाषाएं भी बोली जाती हैं।
#5
स्थानीय खान-पान आजमाएं
कनाडा अपने विभिन्न प्रकार के खाने के लिए जाना जाता है, इसलिए यहां आने पर स्थानीय खान-पान जरूर आजमाएं। फ्रेंच फ्राइज पर ग्रेवी और चीज़, बटर टारट और मेपल सिरप जैसे व्यंजन जरूर चखें। इसके अलावा यहां के विभिन्न खाने-पीने के स्थानों में उपलब्ध अन्य स्थानीय व्यंजन भी स्वादिष्ट होते हैं। इस तरह आप अपनी पहली कनाडा यात्रा को यादगार बना सकते हैं।