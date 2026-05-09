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हिमाचल प्रदेश में अकेले यात्रा करने की योजना बना रहे? इन 5 जगहों का करें रुख
हिमाचल की इन 5 जगहों पर अकेले घूमने का मजा है सबसे अलग

हिमाचल प्रदेश में अकेले यात्रा करने की योजना बना रहे? इन 5 जगहों का करें रुख

लेखन अंशिका शुक्ला
May 09, 2026
12:45 pm
क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक बेहद खूबसूरत राज्य है, जो अपनी पहाड़ी इलाकों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहां की वादियां, झीलें और पहाड़ पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। अगर आप अकेले यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश आपके लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है। यहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी। आइए हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख जगहों के बारे में जानें।

#1

शिमला

शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और इसे 'गर्मियों की राजधानी' भी कहा जाता है। वहां जाकर आप मॉल रोड पर टहल सकते हैं, जहां कई दुकानें और खाने-पीने की जगहें हैं। इसके अलावा रिज मैदान पर बैठकर आप चारों ओर का नजारा देख सकते हैं। शिमला में जाखू मंदिर, क्राइस्ट चर्च और हिल्स के गेट जैसे कई देखने लायक स्थल भी हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।

#2

मनाली

मनाली हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पहाड़ी स्थान है, जो अपने रोमांचक गतिविधियों के लिए मशहूर है। वहां आप पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग जैसी कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा मनाली में सोलंग घाटी, हिडिम्बा देवी मंदिर और वशिष्ठ गांव जैसे कई आकर्षण स्थल भी हैं। वहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां और ठंडी हवा आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेंगी। मनाली का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएगा।

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#3

धर्मशाला

धर्मशाला तिब्बती संस्कृति का केंद्र माना जाता है, जहां आप तिब्बती बौद्ध मठ देख सकते हैं। वहां दलाई लामा का निवास भी है, जिसे देखने लोग दूर-दूर से आते हैं। इसके अलावा धर्मशाला में मैक्लॉडगंज, त्रिउंड हिल्स और भागसुनाग झरना जैसे कई देखने लायक स्थल भी हैं। वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएंगे। धर्मशाला का तिब्बती बाजार भी देखने लायक जगहों में से एक है।

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#4

कुल्लू घाटी

कुल्लू घाटी अपने हरे-भरे मैदानों और जंगलों के लिए मशहूर है। वहां आकर आप पैराग्लाइडिंग या नदी की खेल गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा कुल्लू घाटी में रघुनाथ मंदिर, कसोल गांव और सोलंग घाटी जैसी कई जगहें देखने लायक हैं। वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको सुकून का अनुभव कराएंगे। कुल्लू घाटी का तिब्बती बाजार भी देखने लायक जगहों में से एक है।

#5

स्पीति घाटी

स्पीति घाटी अपनी दुर्गम स्थिति के बावजूद बहुत सुंदर स्थान माना जाता है। वहां चंद्रताल झील, की मठ और किब्बर गांव देखने लायक हैं। स्पीति घाटी में ट्रेकिंग करने वालों के लिए कई रास्ते खुले रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन सभी जगहें आपकी यात्रा को यादगार बना देंगी। अगर आप अकेले यात्रा करने वाले हैं, तो इन सभी जगहों पर जाकर आप एक नया अनुभव पा सकते हैं।

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