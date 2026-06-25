जुलाई में घूमने की योजना बना रहे हैं? इन 5 स्थानों का करें रुख
क्या है खबर?
जुलाई में बारिश अपने चरम पर होती है और यह महीना घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान भारत में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जहां आप बारिश के मौसम का आनंद ले सकते हैं। यह समय न केवल प्रकृति के करीब जाने का है, बल्कि विभिन्न गतिविधियों को आजमाने का भी है। आइए आज हम आपको जुलाई में घूमने के लिए 5 सबसे बेहतरीन भारतीय पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं।
#1
कास पठार (महाराष्ट्र)
महाराष्ट्र में स्थित कास पठार एक अनोखा स्थल है, जो अपने फूलों की विविधता के लिए जाना जाता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। बारिश के दौरान यहां हजारों रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं, जो इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहां आप पैदल चल सकते हैं और प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। इसके अलावा यहां के ठंडे मौसम का आनंद भी ले सकते हैं।
#2
लोनावला (महाराष्ट्र)
लोनावला मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित एक पहाड़ी स्थल है, जो अपने हरे-भरे जंगलों और झरनों के लिए मशहूर है। बारिश के दौरान यहां का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। आप यहां कार्ला गुफाएं, भुशी बांध और लोहागढ़ किला जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पैराग्लाइडिंग, चढ़ाई और पैदल चलने जैसी रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।
#3
वायनाड (केरलम)
केरलम में स्थित वायनाड अपने हरे-भरे जंगलों और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। यह स्थान अपने कॉफी बागानों, झरनों और वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए मशहूर है। बारिश के दौरान वायनाड का मौसम ठंडा रहता है, जो इसे घूमने के लिए आदर्श बनाता है। यहां आप इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, सोबरा वन्यजीव अभ्यारण्य, थोलपेट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं।
#4
दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)
दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जो अपनी चाय बागानों के लिए मशहूर है। यहां से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है। बारिश के दौरान दार्जिलिंग का मौसम सुहावना रहता है, जो इसे घूमने के लिए अच्छा बनाता है। यहां आप हिमालयन प्राणी उद्यान, टाइगर हिल, दार्जिलिंग हिमालयन रेल, बतासिया लूप गार्डन, गोरख कारिया, ओरंग झील और टाइगर हिल जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं।
#5
माउंट आबू (राजस्थान)
राजस्थान में स्थित माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है, जो गर्मियों में भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां का नजारा बहुत ही सुंदर है और बारिश के दौरान यह जगह बेहद खूबसूरत लगती है। आप यहां नक्की झील, गुरु शिखर, दिलवाड़ा मंदिर और अचलेश्वर महादेव मंदिर जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पैदल चलने और चढ़ाई जैसी रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।