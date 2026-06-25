जुलाई में इन जगहों पर घूमने जाएं

जुलाई में घूमने की योजना बना रहे हैं? इन 5 स्थानों का करें रुख

लेखन अंजली 10:49 am Jun 25, 202610:49 am

क्या है खबर?

जुलाई में बारिश अपने चरम पर होती है और यह महीना घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान भारत में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जहां आप बारिश के मौसम का आनंद ले सकते हैं। यह समय न केवल प्रकृति के करीब जाने का है, बल्कि विभिन्न गतिविधियों को आजमाने का भी है। आइए आज हम आपको जुलाई में घूमने के लिए 5 सबसे बेहतरीन भारतीय पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं।