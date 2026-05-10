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अकेले यात्रा करने की योजना है? भारत की इन 5 जगहों पर जाएं घूमने
अकेले घूमने वालों के लिए स्वर्ग हैं भारत की ये 5 खूबसूरत जगहें

अकेले यात्रा करने की योजना है? भारत की इन 5 जगहों पर जाएं घूमने

लेखन अंशिका शुक्ला
May 10, 2026
06:20 pm
क्या है खबर?

यात्राओं का अपना एक अलग ही मजा होता है, खासकर जब बात अकेले यात्रा करने की हो। भारत के पास ऐसे कई गंतव्य हैं, जहां आप अकेले यात्रा करके अपनी आत्मा को तरोताजा कर सकते हैं। यहां की विविधता, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। आइए आज हम आपको भारत की 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप अकेले यात्रा करके खुद के साथ कुछ खास समय बिता सकते हैं।

#1

मनाली (हिमाचल प्रदेश)

मनाली हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। यहां आप बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे जंगल और साफ-सुथरी नदियां देख सकते हैं। मनाली में सोलंग घाटी, हिडिम्बा देवी मंदिर, रोहतांग दर्रा और वशिष्ठ गर्म पानी के झरने जैसे कई आकर्षण स्थल हैं। इसके अलावा मनाली में पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां भी की जा सकती हैं।

#2

उदयपुर (राजस्थान)

राजस्थान का शहर उदयपुर अपनी झीलों और राजसी महलों के लिए मशहूर है। इसे 'झीलों का शहर' भी कहा जाता है, क्योंकि यहां कई सुंदर झीलें हैं, जैसे फतेह सागर झील, पिछोला झील और उदय सागर झील। इसके अलावा उदयपुर में सिटी पैलेस, जग मंदिर और साजंगढ़ किला जैसे ऐतिहासिक स्थल भी देखने लायक हैं। यहां की इमारतों की बनावट और कला आपको आकर्षित कर देगी। उदयपुर की यात्रा आपको राजस्थान की समृद्ध संस्कृति से रूबरू कराएगी।

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#3

ऋषिकेश (उत्तराखंड)

उत्तराखंड का शहर ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे योग की राजधानी भी कहा जाता है। यहां हरिद्वार के बाद गंगा नदी पर गंगा आरती देखना एक अद्भुत अनुभव है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम और त्रिवेणी घाट जैसे कई आकर्षण स्थल हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां भी की जा सकती हैं। यह लोगों को खूब आकर्षित करती हैं।

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#4

पुडुचेरी

पुडुचेरी दक्षिण भारत का एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी फ्रेंच कॉलोनी के लिए जाना जाता है। यहां की सड़कों पर चलते हुए आपको फ्रेंच संस्कृति का अनुभव होगा। पुडुचेरी में ऑरोविले, मनीकाम्मन मंदिर, वॉकिंग बीच और अरबिंदो आश्रम जैसे कई आकर्षण स्थल देखने लायक हैं। इसके अलावा पुडुचेरी में सर्फिंग, कयाकिंग और बीच वॉलीबॉल जैसी रोमांचक गतिविधियां भी की जा सकती हैं, जो यात्रियों को खूब पसंद आती हैं।।

#5

लद्दाख

लद्दाख एक खूबसूरत क्षेत्र है, जो अपनी बर्फ से ढके पहाड़ों और शांत झीलों के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। लद्दाख में पेंगोंग झील, खारदुंग ला पास, नुब्रा घाटी और शांति स्तूप जैसे कई आकर्षण स्थल देखने लायक हैं। इसके अलावा लद्दाख में बाइक राइडिंग, ट्रेकिंग और कैंपिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां भी की जा सकती हैं। यहां की यात्रा आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

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