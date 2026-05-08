मानसून में वायनाड घूमने जा रहे हैं? ये 5 गतिविधियां आपकी ट्रिप बना देंगी यादगार

केरलम का एक खूबसूरत जिला वायनाड अपने हरे-भरे पहाड़ों, झरनों और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। बारिश के मौसम में यहां का माहौल और भी सुहावना हो जाता है। अगर आप मानसून में वायनाड जाने की सोच रहे हैं, तो यहां की कुछ गतिविधियां आपकी यात्रा को खास बना सकती हैं। आइए वायनाड में आजमाई जाने वाली 5 गतिविधियों के बारे में जानते हैं।

#1 एडक्कल गुफाएं जाएं एडक्कल गुफाएं वायनाड की एक खास जगह हैं। ये गुफाएं पुराने चित्रों और शिल्पकला के लिए जानी जाती हैं, जो हजारों साल पुराने माने जाते हैं। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन ऊपर से मिलने वाला दृश्य बेहद सुंदर होता है। बारिश के मौसम में रास्ता फिसलन भरा हो सकता है, इसलिए संभलकर चलें और जरूरी सावधानी बरतें।

#2 सोबरामनपुरम झरना देखें सोबरामनपुरम झरना वायनाड का एक और खूबसूरत स्थान है। यह झरना घने जंगलों के बीच स्थित है और इसका पानी ठंडा और साफ है। मानसून में इस झरने का दृश्य बेहद आकर्षक लगता है, क्योंकि बारिश की बूंदें पानी को और भी सुंदर बना देती हैं। यहां आप तैराकी कर सकते हैं या बस बैठकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आसपास की हरियाली भी मन को शांति प्रदान करती है।

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#3 पुकोड झील पर नाव की सवारी करें पुकोड झील वायनाड की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। यहां नाव की सवारी करना एक अनोखा अनुभव है। बारिश के मौसम में जब लगातार बूंदाबांदी होती रहती है, तो झील का पानी और भी साफ और शांत दिखता है। आप यहां नाव की सवारी कर सकते हैं और आसपास की हरियाली का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस झील के किनारे पर बने पार्क में टहलना भी बहुत सुखद अनुभव है।

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#4 थिरुनेली मंदिर जाएं थिरुनेली मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण बहुत सुंदर दिखता है और यहां आकर मन को शांति मिलती है। बारिश के मौसम में यहां का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। अगर आप धार्मिक स्थलों में रुचि रखते हैं, तो यह स्थान आपके लिए आदर्श हो सकता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी आपको आकर्षित करेगी।