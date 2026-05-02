गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की योजना बना रहे हैं? इन 5 जगहों का करें चयन

गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का मजा ही कुछ और होता है। इस दौरान आप ऐसी जगहों का रुख कर सकते हैं, जो गर्मी से राहत दिलाने के साथ कई तरह की गतिविधियां करने का मौका भी प्रदान करें। आइए आज हम आपको भारत की कुछ अलग और खास जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप गर्मियों में घूमने का मजा ले सकते हैं और शांति के साथ प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।

#1 कासोल (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश में स्थित कसोल एक खूबसूरत गांव है, जो पार्वती घाटी में बसा हुआ है। यह स्थान पैदल यात्रा, कैंपिंग और नदी में राफ्टिंग के शौकीनों के लिए बहुत अच्छा है। यहां आप पार्वती नदी के किनारे बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं और आसपास की पहाड़ियों के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। कसोल की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाता है। यहां आकर आप प्रकृति के करीब रह सकते हैं।

#2 लोनावला (महाराष्ट्र) महाराष्ट्र में स्थित लोनावला एक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है, जो मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। यह स्थान अपने खूबसूरत झीलों, पहाड़ियों और गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहां आप भुशी बांध, लोहागढ़ किला और कंडाला घाट जैसी जगहों की सैर कर सकते हैं। लोनावला में कई आरामदायक ठहरने के स्थान हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं और प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है।

Advertisement

#3 मुनसियारी (उत्तराखंड) उत्तराखंड में स्थित मुनसियारी एक छोटा सा शहर है, जो पंचाचुली पर्वत श्रृंखला का आधार स्थल है। यह स्थान पैदल यात्रा, फोटोग्राफी और वन्यजीव देखने के लिए बहुत अच्छा है। मुनसियारी से आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। यहां आकर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, जो आपको विभिन्न गांवों और प्राकृतिक सुंदरता से परिचित कराता है। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजार भी घूमने लायक है।

Advertisement

#4 युसमर्ग (जम्मू-कश्मीर) जम्मू-कश्मीर में स्थित युसमर्ग एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो अपनी हरी-भरी घाटियों, झीलों और झरनों के लिए मशहूर है। यह स्थान शांत वातावरण प्रदान करता है, जो आपको सुकून का अनुभव कराता है। युसमर्ग से आपको बिनार घाटी, डोडपट्थेर झील और नीलनाग झील जैसी जगहों की सैर करने का मौका मिलता है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।