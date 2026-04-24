गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की योजना बनाएं, तो इन 5 हिल स्टेशन्स का करें चयन
क्या है खबर?
गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ी क्षेत्रों में घूमना एक शानदार विकल्प है। यहां का ठंडा मौसम और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून देती है। अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की योजना बना रहे हैं, तो भारत में कई खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, जहां आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे हिल स्टेशनों के बारे में बताते हैं, जहां गर्मियों में घूमना काफी अच्छा है।
#1
शिमला (हिमाचल प्रदेश)
शिमला हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यहां की ठंडी हवाएं और हरे-भरे जंगल आपको सुकून का एहसास कराते हैं। शिमला में आप मॉल रोड पर खरीदारी कर सकते हैं या जाखू मंदिर जाकर वहां से पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां भी देखने लायक हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो शिमला आपके लिए एक बेहतरीन स्थान हो सकता है।
#2
मनाली (हिमाचल प्रदेश)
मनाली भी हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यह अपने रोमांचक गतिविधियों जैसे हवा में उड़ान भरना, नदी में राफ्टिंग और पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए जाना जाता है। मनाली में आप सोलंग वैली जाकर स्कीइंग कर सकते हैं या हिडिम्बा देवी मंदिर जाकर वहां की शांति का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं। मनाली की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी हवा आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है।
#3
नैनीताल (उत्तराखंड)
नैनीताल उत्तराखंड में स्थित एक खूबसूरत झील शहर है, जो अपनी झीलों और पहाड़ियों के लिए मशहूर है। यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं या बस झील किनारे बैठकर आराम कर सकते हैं। नैनीताल में बर्फीले पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं या किलबरी ट्रेक पर चढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं। नैनीताल का शांत वातावरण आपको सुकून का एहसास दिलाता है।
#4
दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)
दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित एक पहाड़ी शहर है, जो चाय बागानों और छोटी ट्रेन की सवारी के लिए जाना जाता है। यहां से ऊंचे पर्वतों का दृश्य देखने लायक है। दार्जिलिंग में आप छोटी ट्रेन की सवारी कर सकते हैं या बटासिया लूप गार्डन जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं। दार्जिलिंग का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है।
#5
गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर)
गुलमर्ग जम्मू-कश्मीर में स्थित एक मशहूर हिल स्टेशन है, जो अपनी स्कीइंग के लिए लोकप्रिय है। यहां आप गोल्फ खेल सकते हैं या गुलमर्ग स्काईराइडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी कर सकते हैं। गुलमर्ग का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का एहसास दिलाती है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श है।