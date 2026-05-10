माइक्रोवेव में आसानी से बनाया जा सकता है पिज्जा, जानिए आसान रेसिपी

पिज्जा एक ऐसा व्यंजन है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक पसंद करते हैं। आमतौर पर इसे बनाने के लिए ओवन की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोवेव में भी पिज्जा बनाया जा सकता है? जी हां, माइक्रोवेव पिज्जा बनाने में बहुत आसान है और यह कम समय में तैयार हो जाता है। आइए आज हम आपको माइक्रोवेव पिज्जा बनाने की विधि बताते हैं।

स्टेप-1 पिज्जा बेस तैयार करने का तरीका माइक्रोवेव पिज्जा के लिए सबसे पहले पिज्जा बेस तैयार करना होगा। इसके लिए आपको मैदा, पानी, नमक और थोड़ा-सा तेल चाहिए। सबसे पहले मैदा में नमक मिलाकर उसमें पानी डालें और गूंथ लें। जब आटा नरम हो जाए तो उसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब इसे बेलकर गोल आकार में काट लें ताकि यह आपके माइक्रोवेव के पैन में फिट हो सके।

स्टेप-2 टमाटर सॉस बनाएं पिज्जा के ऊपर लगने वाली टमाटर सॉस बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको टमाटर, प्याज, लहसुन और कुछ मसालों की जरूरत होगी। सबसे पहले टमाटर और प्याज को बारीक काट लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें लहसुन भूनें। अब इसमें टमाटर और प्याज डालकर पकाएं जब तक कि वे नरम न हो जाएं। इसके बाद इसमें नमक, मिर्च पाउडर और ओरेगानो मिलाकर इसे कुछ मिनट तक पकाएं।

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स्टेप-3 पिज्जा को सजाने का तरीका अब पिज्जा को सजाने की बारी आती है। इसके लिए सबसे पहले तैयार की गई टमाटर सॉस को पिज्जा बेस पर अच्छे से फैलाएं। इसके ऊपर आपको जिस भी टॉपिंग का स्वाद पसंद हो जैसे कद्दू, शिमला मिर्च, मशरूम आदि उन्हें बारीक काटकर डालें। इसके बाद ऊपर से चीज़ कद्दूकस करके डालें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो भी डाल सकते हैं।

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