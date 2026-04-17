दिल्ली-NCR में रहने वाले लोग इन 5 जगहों पर आसानी से बना सकते हैं वीकेंड ट्रिप

दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों के लिए सप्ताह के अंत में घूमने के कई विकल्प हैं। इन जगहों पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं और यहां का मौसम भी काफी अच्छा रहता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरें आपको सुकून का अनुभव कराएंगी। चाहे आप परिवार के साथ जाएं या दोस्तों के साथ, इन जगहों पर आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। यहां जानिए दिल्ली-NCR के पास मौजूद 5 बेहतरीन वीकेंड गेटअवे।

#1 माउंट आबू माउंट आबू राजस्थान का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो दिल्ली-NCR से लगभग 700 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां की ठंडी हवा और हरियाली आपको सुकून का अनुभव कराएगी। माउंट आबू में नक्की झील, गुरु शिखर और दिलवाड़ा मंदिर जैसे कई आकर्षण स्थल हैं। यहां आप पहाड़ों पर चढ़ाई, नौकायन और कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के नौकायन क्लब में आप नौकायन का मजा भी ले सकते हैं।

#2 कसौली कसौली हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, जो दिल्ली-NCR से लगभग 290 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे एक आदर्श वीकेंड गेटअवे बनाते हैं। कसौली में आप पैदल यात्रा, नौकायन और कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं। यहां के घने जंगल और पहाड़ियों के बीच का सफर आपको एक अलग ही अनुभव देगा।

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#3 ऋषिकेश ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो दिल्ली-NCR से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह योग और ध्यान के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। ऋषिकेश में आप गंगा नदी पर राफ्टिंग कर सकते हैं, जो एक रोमांचक अनुभव है। इसके अलावा यहां आप गंगा घाट और अन्य शांत जगहों पर जा सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी।

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#4 आगरा आगरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो दिल्ली-NCR से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। ताज महल, जो दुनिया के सात अजूबों में से एक है, यहीं स्थित है। इसके अलावा आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे ऐतिहासिक स्थल भी देखने लायक हैं। यहां आकर आप इन सभी स्थलों का आनंद ले सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।