फोन और लैपटॉप से निकलने वाले प्रकाश से जुड़े ये भ्रम हैं आम, जानिए इनकी सच्चाई

आजकल के गैजेट्स हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा बन गए हैं। हालांकि, इनसे निकलने वाले प्रकाश को लेकर कई भ्रम फैले हुए हैं। लोग मानते हैं कि ये प्रकाश हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इस लेख में हम इससे जुड़े भ्रमों को समझेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में ये सही हैं या नहीं। इससे आपको सही जानकारी मिलेगी और आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ख्याल रख पाएंगे।

#1 मोबाइल फोन से निकलने वाला प्रकाश होता है हानिकारक मोबाइल फोन से निकलने वाले प्रकाश को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि यह हमेशा हानिकारक होता है। सच यह है कि मोबाइल फोन से निकलने वाले प्रकाश का स्तर बहुत कम होता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह साबित कर दिया है कि सामान्य उपयोग में यह हानिकारक नहीं होता। इसलिए, बिना किसी डर के अपने फोन का उपयोग करें। हालांकि, लंबे समय तक फोन का उपयोग करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए रख दें।

#2 लैपटॉप के आगे देर तक बैठना होता है नुकसानदायक यह भी एक आम धारणा है कि लैपटॉप के सामने लंबे समय तक बैठना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि, लैपटॉप के सामने बैठने की सही तकनीक अपनाकर और बीच-बीच में ब्रेक लेकर इस समस्या से बचा जा सकता है। इसके अलावा लैपटॉप पर काम करते समय एक अच्छी कुर्सी और टेबल का उपयोग करना चाहिए, ताकि आपकी पीठ सही स्थिति में रहे। इसके प्रकाश से बचने के लिए ब्लू लाइट वाला चश्मा पहनें।

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#3 वाई-फाई की किरणें स्वास्थ्य को कर सकती हैं प्रभावित वाई-फाई की किरणें भी एक अहम कारण हैं, जो लोगों को परेशान करती हैं। कई लोग मानते हैं कि वाई-फाई की किरणें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि, वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह साबित कर दिया है कि वाई-फाई की किरणें बहुत कम होती हैं और सामान्य उपयोग में ये हानिकारक नहीं होतीं। बिना किसी डर के वाई-फाई का उपयोग करें, लेकिन अगर आपको किसी खास स्थिति में ज्यादा चिंता हो तो अपने राउटर को रातभर बंद रखें।

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