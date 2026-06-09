30 से कम उम्र के लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होना

30 साल से कम उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जानिए कारण

लेखन सयाली 04:20 pm Jun 09, 202604:20 pm

क्या है खबर?

ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें जोड़ों में होने वाले बदलाव के कारण उनमें दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं होने लगती हैं। आमतौर पर यह स्थिति 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में होती है, लेकिन आजकल 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। आइए आज हम आपको इसके पीछे के कारण बताते हैं, ताकि समय रहते इससे बचाव किया जा सके।