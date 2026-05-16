मैक्लोडगंज में पहली बार जा रहे हैं? इन अनोखी जगहों पर जरूर जाएं

मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह जगह तिब्बती संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। यहां की ठंडी हवा और शांत माहौल पर्यटकों को आकर्षित करता है। मैक्लोडगंज को 'छोटा ल्हासा' भी कहा जाता है क्योंकि यहां बहुत से तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। अगर आप पहली बार मैक्लोडगंज घूमने जा रहे हैं तो इन अनोखी जगहों पर जरूर जाएं।

#1 भागसू झरना भागसू झरना मैक्लोडगंज का एक प्रमुख आकर्षण है। यह झरना भागसुनाग मंदिर के पास स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका नजारा आपकी सारी थकान मिटा देगा। इस झरने का पानी बहुत ही ठंडा है, इसलिए यहां तैराकी करना सुरक्षित नहीं माना जाता, लेकिन आप इसके चारों ओर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं और तस्वीरें खींच सकते हैं।

#2 त्रिउंड घाटी त्रिउंड घाटी एक अनोखी जगह है, जहां आप तिब्बती संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का संगम देख सकते हैं। यह घाटी अपने बड़े त्रिउंड स्तूप के लिए मशहूर है, जो पहाड़ों के बीच स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी कठिन चढ़ाई करनी पड़ सकती है, लेकिन इसका नजारा आपकी सारी थकान मिटा देगा। इस जगह से आप पूरे मैक्लोडगंज का सुंदर नजारा देख सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता मन को सुकून देती है।

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#3 धर्मकोट गांव धर्मकोट गांव मैक्लोडगंज से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव है, जो अपने पैदल रास्तों के लिए जाना जाता है। यहां से आप धौलाधार पर्वत श्रृंखला के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। इस गांव में कई योग केंद्र भी हैं, जहां आप योग कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता मन को सुकून देती है, जो इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाती है।

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