नौतपा के दौरान इन 5 बातों का रखना चाहिए खास ख्याल, गर्मी से होगा बचाव

नौतपा एक अहम समय है, जिसके दौरान सूरज की गर्मी अपने चरम पर होती है। इस दौरान गर्मी और उमस बढ़ जाती है, जिससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस साल ये 9 दिन 25 मई से 2 जून तक रहने वाले है। नौतपा के दौरान सही खान-पान और दिनचर्या अपनाकर आप गर्मी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि नौतपा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

#1 पानी की कमी न होने दें नौतपा के दौरान ज्यादा तापमान के कारण शरीर से तेजी से पसीना निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा नारियल पानी, तरबूज का रस और छाछ जैसी पेय का सेवन भी करें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। साथ ही पानी की कमी की समस्या से भी बच सकेंगे।

#2 हल्का और पौष्टिक खाना खाएं नौतपा के दौरान भारी और मसालेदार खाना खाने से बचें, क्योंकि इससे पाचन में दिक्कत हो सकती है। इसके बजाय हल्का और पौष्टिक खाना खाएं। फल, सब्जियां, दही और दलिया जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जो शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ ऊर्जा भी देंगे। इसके अलावा आप सूप और सलाद भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपका पाचन भी सही रहेगा और गर्मी से राहत मिलेगी।

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#3 बाहर जाते समय हल्के कपड़े पहनें नौतपा के दौरान बाहर जाते समय हल्के और ढीले कपड़े पहनें, ताकि हवा आसानी से शरीर तक पहुंच सके और पसीना सही तरीके से सूख सके। सूती या लिनेन के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और गर्मी को कम करते हैं। इसके अलावा हल्के रंग के कपड़े पहनें, जो धूप को ज्यादा नहीं खींचते और आपको ठंडक महसूस कराते हैं। इससे आप गर्मी से सुरक्षित रह सकते हैं।

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#4 चेहरे को ठंडा रखें गर्मी के कारण चेहरे पर ज्यादा पसीना आता है, जिससे जलन या रैशेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए अपने चेहरे को समय-समय पर ठंडे पानी से धोते रहें। आप चेहरे को ठंडा रखने के लिए गुलाब जल या खीरे का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने से भी ठंडक मिलती है और त्वचा को आराम मिलता है। इससे त्वचा तरोताजा महसूस करेगी।