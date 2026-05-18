भारत के सबसे खूबसूरत बाग, जहां एक बार जरूर जाना चाहिए
क्या है खबर?
भारत में कई ऐसे खूबसूरत बाग हैं, जो अपनी हरियाली और शांति के लिए जाने जाते हैं। ये बाग न केवल मन को सुकून देते हैं, बल्कि परिवार के साथ समय बिताने या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए भी आदर्श हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे बागों के बारे में बताएंगे, जहां आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और शहर की भागदौड़ से दूर कुछ पल शांति में बिता सकते हैं।
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लोधी गार्डन, दिल्ली
दिल्ली का लोधी गार्डन एक ऐतिहासिक जगह है, जहां आप मुगल वास्तुकला के सुंदर नमूने देख सकते हैं। यहां के हरे-भरे मैदान, झील और फूलों की क्यारियां इसे परिवार संग समय बिताने के लिए बेहतरीन जगह बनाती हैं। सुबह या शाम के समय यहां टहलना बेहद आरामदायक है। इसके अलावा यहां कई छोटे-छोटे स्मारक भी हैं, जो इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। यहां का शांत माहौल आपको सुकून का अनुभव कराता है।
#2
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड
उत्तराखंड का फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अपने अनोखे फूलों के लिए मशहूर है। यहां कई तरह के रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं, जो देखने लायक हैं। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यहां ट्रेकिंग करने वाले पर्यटकों को भी खास अनुभव मिलता है। इसके अलावा यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराता है। यहां का हरा-भरा माहौल और साफ-सफाई भी बहुत अच्छी है।
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बोटैनिकल गार्डन, कोयंबटूर
कोयंबटूर का बोटैनिकल गार्डन अपने विशाल क्षेत्रफल और कई तरह के पौधों के लिए जाना जाता है। यहां पर कई तरह के फूल, पेड़-पौधे और झाड़ियां मौजूद हैं, जो इसे देखने लायक बनाते हैं। इसके अलावा यहां पर बच्चों के खेलने के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सभी बागों में जाकर आप प्रकृति की गोद में कुछ समय बिता सकते हैं और अपने मन-मस्तिष्क को तरोताजा कर सकते हैं।