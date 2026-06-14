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अलग-अलग संस्कृतियों से प्रेरित मानसून के बालों की देखभाल करने के रूटीन, जो देंगे मजबूती
अलग-अलग संस्कृतियों से प्रेरित मानसून हेयरकेयर रूटीन

अलग-अलग संस्कृतियों से प्रेरित मानसून के बालों की देखभाल करने के रूटीन, जो देंगे मजबूती

लेखन सयाली
Jun 14, 2026
02:57 pm
क्या है खबर?

मानसून के दौरान नमी के कारण बालों में कई समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में इनसे बचाव के लिए अलग-अलग संस्कृतियों से सीखे गए बालों की देखभाल वाले रिवाजों को अपनाना लाभदायक हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे बालों की देखभाल वाले रूटीन के बारे में बताते हैं, जो बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ये रूटीन बालों को पोषण देने के साथ-साथ उन्हें मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

#1

नारियल के तेल से करें मालिश

नारियल के तेल में मौजूद पोषक तत्व बालों को मजबूती देते हैं। इसके लिए नारियल के तेल को हल्का गर्म करें और फिर इसे अपनी उंगलियों की मदद से धीरे-धीरे सिर की मालिश करें। मालिश के बाद बालों को 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। अंत में बालों को गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया हफ्ते में एक बार जरूर करें। इससे बालों में चमक बनी रहेगी और वे स्वस्थ भी दिखेंगे।

#2

मेथी के बीजों का करें इस्तेमाल 

मेथी के बीज बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए मेथी के बीजों को रातभर पानी में भिगोएं और सुबह इन्हें पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को सिर पर लगाएं और 15-20 मिनट के बाद सिर धो लें। यह प्रक्रिया हफ्ते में एक बार जरूर करें। इससे बालों की जड़ों को मजबूती मिलेगी और वे टूटेंगे भी नहीं। इसके नियमित उपयोग से बाल स्वस्थ और चमकदार भी दिखेंगे।

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#3

एलोवेरा जेल का करें उपयोग

एलोवेरा जेल में ऐसे तत्व होते हैं, जो बालों को पोषण देते हैं और उन्हें मुलायम बनाते हैं। इसके लिए ताजे एलोवेरा जेल को अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। अंत में बालों को गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया हफ्ते में एक बार जरूर करें। इससे बाल न केवल मुलायम रहेंगे, बल्कि उनमें नमी भी बनी रहेगी और वे चमकदार भी दिखेंगे।

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#4

प्याज के रस से मिलेंगे फायदे

प्याज के रस में ऐसे तत्व होते हैं, जो बालों की वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। इसके लिए एक प्याज को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। इस रस को अपने सिर पर लगाएं और 15-20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। अंत में बालों को गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया हफ्ते में एक बार जरूर करें। इससे बालों में नई जान आएगी और वे मजबूत भी बनेंगे।

#5

दही भी आएगा काम

दही में मौजूद तत्व सिर की त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं और बालों को मुलायम बनाते हैं। इसके लिए एक कटोरी में 22 चम्मच दही लें और उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को अपने सिर पर लगाएं और 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया हफ्ते में एक बार जरूर करें। इससे बाल मुलायम रहेंगे और उनमें नमी बनी रहेगी।

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