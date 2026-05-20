स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है मैक्सिकन राइस बाउल, जानिए इसे बनाने का तरीका

मैक्सिकन राइस बाउल एक ऐसा व्यंजन है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। यह व्यंजन खासतौर पर उन लोगों के लिए आदर्श है, जो अपने खाने में विविधता लाना चाहते हैं और एक ही समय पर सेहत का भी ध्यान रखना चाहते हैं। इस लेख में हम आपको मैक्सिकन राइस बाउल बनाने की आसान और सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे अपने घर पर आसानी से बना सकें।

#1 चावल तैयार करें मैक्सिकन राइस बाउल बनाने के लिए सबसे पहले चावल तैयार करना होता है। इसके लिए आप बासमती या कोई भी अन्य चावल ले सकते हैं। चावल को अच्छे से धोकर 20 मिनट तक पानी में भिगोएं, फिर इसे एक पैन में डालकर दो गुना पानी के साथ पकाएं। ध्यान रखें कि पानी उबलने लगे तो आंच धीमी कर दें, ताकि चावल अच्छे से पक जाएं और उनका स्वाद भी बढ़िया आए।

#2 सब्जियां काटें सब्जियां काटना मैक्सिकन राइस बाउल का दूसरा अहम कदम है। आप अपनी पसंदीदा सब्जियां जैसे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मकई, गाजर आदि का उपयोग कर सकते हैं। इन सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें ताकि वे जल्दी से पक जाएं और उनका स्वाद भी बेहतरीन आए। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च, लहसुन और अदरक भी मिला सकते हैं, जिससे व्यंजन का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

Advertisement

#3 मसाले मिलाएं सब्जियां तैयार करने के बाद मसाले मिलाने की बारी आती है। इसके लिए आप तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि मसाले डालें। जब ये मसाले अच्छे से भून जाएं तो इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर कुछ मिनट पकाएं। इसके बाद इसमें नमक मिलाएं और इसे ढककर धीमी आंच पर कुछ मिनट पकने दें ताकि सभी मसाले और सब्जियां अच्छी तरह मिल जाएं।

Advertisement

#4 चावल मिलाएं अब बारी आती है चावल मिलाने की। तैयार मसालेदार सब्जियों में पके हुए चावल डालें और अच्छे से मिलाएं। ध्यान रखें कि चावल टूट नें जाएं इसलिए हल्के हाथों से मिलाएं। इस मिश्रण को ढककर 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं ताकि सभी स्वाद अच्छे से मिल जाएं। अगर आपको ज्यादा मसालेदार पसंद नहीं है, तो कम मसालों का उपयोग करें। इस तरह आपका स्वादिष्ट मैक्सिकन राइस बाउल तैयार हो जाएगा।