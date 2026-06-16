पुरुष आज से ही करना शुरू कर दें ये 5 काम, शारीरिक रूप से रहेंगे फिट

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खान-पान का ध्यान रखें

शारीरिक फिटनेस के लिए सही खान-पान बहुत जरूरी है। अपने खाने में ताजे फल, सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर शामिल करें। तली-भुनी चीजों से बचें और ज्यादा तेल-मसाले वाले खाने से दूरी बनाएं। पानी का सेवन भी पर्याप्त मात्रा में करें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। इसके अलावा मीठा और नमक का सेवन कम करें। सही खान-पान से न केवल आपका वजन नियंत्रित रहेगा, बल्कि आप ऊर्जा से भरपूर भी महसूस करेंगे और बीमारियों से भी दूर रहेंगे।